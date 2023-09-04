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Официально. Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет
Президент множество раз говорил, что Рамос не нужен
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
"Севилья" объявила о трансфере Серхио Рамоса. Воспитанник клуба вернулся домой спустя 18 лет разлуки и подписал контракт на 1 сезон.
Рамос попал в структуру "Севильи" в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал".
При этом после расставания Рамоса с "ПСЖ" и открытых заявлений испанца о желании вернуться, "Севилья" не спешила возвращать воспитанника. Президент также в достаточно грубой форме отрицал намерения возвращать защитника.
В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
???? ¿Qué tal le queda? ???? pic.twitter.com/0cH5qQrXpw— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 4, 2023
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