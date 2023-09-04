Официально. Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет

"Севилья" объявила о трансфере Серхио Рамоса. Воспитанник клуба вернулся домой спустя 18 лет разлуки и подписал контракт на 1 сезон.

Рамос попал в структуру "Севильи" в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал".

При этом после расставания Рамоса с "ПСЖ" и открытых заявлений испанца о желании вернуться, "Севилья" не спешила возвращать воспитанника. Президент также в достаточно грубой форме отрицал намерения возвращать защитника.

В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.