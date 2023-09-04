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Официально. Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет

Испания
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Президент множество раз говорил, что Рамос не нужен

Официально. Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Севилья" объявила о трансфере Серхио Рамоса. Воспитанник клуба вернулся домой спустя 18 лет разлуки и подписал контракт на 1 сезон.

Рамос попал в структуру "Севильи" в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал".

При этом после расставания Рамоса с "ПСЖ" и открытых заявлений испанца о желании вернуться, "Севилья" не спешила возвращать воспитанника. Президент также в достаточно грубой форме отрицал намерения возвращать защитника.

В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Севилья
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