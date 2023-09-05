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Рамос пошел на существенное снижение зарплаты ради Севильи. В Аравии предлагали в 15 раз больше

Испания
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Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты ради Севильи

Рамос пошел на существенное снижение зарплаты ради Севильи. В Аравии предлагали в 15 раз больше

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Севилья" объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после ухода. Защитник подписал контракт на 1 сезон.

По информации Фабрицио Романо, за год в испанском клубе футболист заработает чуть больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше - предложение Рамосу делал "Аль-Иттихад".

В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Серхио Рамос
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