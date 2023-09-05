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Рамос пошел на существенное снижение зарплаты ради Севильи. В Аравии предлагали в 15 раз больше
Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты ради Севильи
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
Сегодня "Севилья" объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после ухода. Защитник подписал контракт на 1 сезон.
По информации Фабрицио Романо, за год в испанском клубе футболист заработает чуть больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше - предложение Рамосу делал "Аль-Иттихад".
В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
Sergio Ramos, unveiled as new Sevilla player on salary bit higher than €1m net — almost 15 times less than he’d have earned in Saudi. ????⚪️???????? #SevillaFC pic.twitter.com/gc1dJoVc9j— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
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