Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Азар: Постепенно настало время наслаждаться жизнью потягивая пиво
О завершении карьеры Эден при этом не заявил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эден Азар в превью к документальному сериалу ("Believe"), посвященному сборной Бельгии, подлил масла в огонь слухов вокруг его завершения карьеры. Футболист рассказал как изменились его приоритеты.
"Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.
Я навсегда останусь болельщиком бельгийских "красных дьяволов" и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку", – сказал полузащитник в документальном сериале Believe, посвященном сборной Бельгии.
Бывший игрок сборной Бельгии и "Реала" находится без клуба. Ранее сообщалось, что он серьезно думает над завершением карьеры, тогда как его родные пытаются отговорить его от этого. У полузащитника было несколько предложений из топ-5 лиг.
Популярное сейчас
- Официально. Гармаш - игрок Осиека. ВИДЕО
- "Толку от нее нет. Более того, она даже вредит", - Оболонь отказывается от использования ВАР на своих матчах
- Оболонь подписала защитника с опытом выступлений в Бельгии
- Примера. Жирона - Лас-Пальмас 1:0. Дожали за две минуты до конца
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО