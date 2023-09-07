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Азар: Постепенно настало время наслаждаться жизнью потягивая пиво

Испания
(1 голосов)

О завершении карьеры Эден при этом не заявил

Азар: Постепенно настало время наслаждаться жизнью потягивая пиво

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эден Азар в превью к документальному сериалу ("Believe"), посвященному сборной Бельгии, подлил масла в огонь слухов вокруг его завершения карьеры. Футболист рассказал как изменились его приоритеты.

"Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком бельгийских "красных дьяволов" и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку", – сказал полузащитник в документальном сериале Believe, посвященном сборной Бельгии.

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Бывший игрок сборной Бельгии и "Реала" находится без клуба. Ранее сообщалось, что он серьезно думает над завершением карьеры, тогда как его родные пытаются отговорить его от этого. У полузащитника было несколько предложений из топ-5 лиг.

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В статье: Эден Азар
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
07.09.2023 в 00:53
как же бесславно от потух
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