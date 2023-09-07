Азар: Постепенно настало время наслаждаться жизнью потягивая пиво

Эден Азар в превью к документальному сериалу ("Believe"), посвященному сборной Бельгии, подлил масла в огонь слухов вокруг его завершения карьеры. Футболист рассказал как изменились его приоритеты.

"Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком бельгийских "красных дьяволов" и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку", – сказал полузащитник в документальном сериале Believe, посвященном сборной Бельгии.

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Бывший игрок сборной Бельгии и "Реала" находится без клуба. Ранее сообщалось, что он серьезно думает над завершением карьеры, тогда как его родные пытаются отговорить его от этого. У полузащитника было несколько предложений из топ-5 лиг.