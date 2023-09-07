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Серхио Рамос: Верю, что Севилья способна выиграть трофей, даже ЛЧ или Ла Лигу
Рамос попал в структуру Севильи в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба
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Серхио Рамос надеется, что после его возвращения "Севилья" выиграет Ла Лигу.
"У меня была возможность остаться в Париже, но возникло ощущение, что мой цикл в этой команде завершен. Это не вопрос денег или лет - дело в ощущениях и интуиции. Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей.
Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но прежде всего надо поверить в успех. У нас сформируется очень хорошая команда, крепкая".
"Я верю в то, что мы способны выиграть трофей, даже Ла Лигу или Лигу чемпионов", - сказал Рамос.
Рамос попал в структуру "Севильи" в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал". В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
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