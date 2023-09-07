Серхио Рамос: Верю, что Севилья способна выиграть трофей, даже ЛЧ или Ла Лигу

Серхио Рамос надеется, что после его возвращения "Севилья" выиграет Ла Лигу.

"У меня была возможность остаться в Париже, но возникло ощущение, что мой цикл в этой команде завершен. Это не вопрос денег или лет - дело в ощущениях и интуиции. Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей.

Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но прежде всего надо поверить в успех. У нас сформируется очень хорошая команда, крепкая".

"Я верю в то, что мы способны выиграть трофей, даже Ла Лигу или Лигу чемпионов", - сказал Рамос.