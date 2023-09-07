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Презентация Серхио Рамоса собрала 23000 болельщиков Севильи. Видео

Испания
(1 голосов)

Испанец вернулся в команду через 18 лет после ухода

Презентация Серхио Рамоса собрала 23000 болельщиков Севильи. Видео

Sevilla

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" официально представила Серхио Рамоса на домашнем стадионе. Испанец вернулся в команду через 18 лет после ухода. По информации сми, официальную презентацию Рамоса посетили 23 тыс. болельщиков.

Рамос попал в структуру "Севильи" в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал". В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Серхио Рамос Севилья
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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
07.09.2023 в 16:03
Представляю, как бы Месси встречали в Барселоне. Наверное яблоку негде было бы упасть. Лапорта с..ука... з н п
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