Презентация Серхио Рамоса собрала 23000 болельщиков Севильи. Видео

"Севилья" официально представила Серхио Рамоса на домашнем стадионе. Испанец вернулся в команду через 18 лет после ухода. По информации сми, официальную презентацию Рамоса посетили 23 тыс. болельщиков.

Рамос попал в структуру "Севильи" в 7 лет и прошел через все возрастные команды клуба, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал". В прошлом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.