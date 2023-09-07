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Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо объяснил, почему болеет за Реал Мадрид
Фернандо Алонсо двукратный чемпион Формулы-1
gettyimages
Пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо высказался о том, почему болеет за мадридский "Реал".
"Почему я болею за "Реал"? Потому что он побеждает... Ну, на самом деле я был фанатом "Реала" с детства. Их болельщиком был мой отец, и я тоже стал им. Я влюбился в "Реал" в детстве", - приводит слова Алонсо Marca.
Фернандо Алонсо двукратный чемпион "Формулы-1". С 2022 года выступает за "Астон Мартин". Ранее он был пилотом "Альпин", "Феррари", "Макларен", "Рено" и "Минарди"
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Источник:marca
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