Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо объяснил, почему болеет за Реал Мадрид

Пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо высказался о том, почему болеет за мадридский "Реал".

"Почему я болею за "Реал"? Потому что он побеждает... Ну, на самом деле я был фанатом "Реала" с детства. Их болельщиком был мой отец, и я тоже стал им. Я влюбился в "Реал" в детстве", - приводит слова Алонсо Marca.