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Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо объяснил, почему болеет за Реал Мадрид

Испания
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Фернандо Алонсо двукратный чемпион Формулы-1

Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо объяснил, почему болеет за Реал Мадрид

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UA-Футбол
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Пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо высказался о том, почему болеет за мадридский "Реал".

"Почему я болею за "Реал"? Потому что он побеждает... Ну, на самом деле я был фанатом "Реала" с детства. Их болельщиком был мой отец, и я тоже стал им. Я влюбился в "Реал" в детстве", - приводит слова Алонсо Marca.

Фернандо Алонсо двукратный чемпион "Формулы-1". С 2022 года выступает за "Астон Мартин". Ранее он был пилотом "Альпин", "Феррари", "Макларен", "Рено" и "Минарди"

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В статье: Реал (Мадрид) Фернандо Алонсо
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Источник:
marca

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