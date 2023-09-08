Стали известны сроки возвращения защитника Барселоны Араухо на поле

Рональд Араухо получил травму бедра 17 августа и с тех пор не играл. По данным Diario Sport, главный тренер "блауграны" Хави и медштаб не спешат с тем, чтобы вернуть защитника в состав, пытаясь исключить все риски.

В лучшем случае Араухо может сыграть 23 сентября, когда "Барселона" встретится с "Сельтой". Участие в игре против "Бетиса" (16 сентября) в Ла Лиге исключено, против "Антиверпена" (19 сентября) в Лиге чемпионов - крайне маловероятно.