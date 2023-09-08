Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
16-летний вундеркинд из Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
Рекордсмен
Opta
Ламин Ямал вышел на поле в составе сборной Испании на матч с Грузией после травмы Марко Асенсио. В итоге 16-летний полузащитник отметился голом, а матч завершился со счетом 7:1 в пользу "Фурии".
При этом Ямал стал официально самым молодым игроком в истории сборной Испании. На момент дебюта ему было 16 лет и 57 дней.
В этот же вечер Ямал забил гол, что сделало его самым юным автором гола сборной Испании в истории.
Сборная Испании занимает 2-е место в таблице группы А квалификации Евро-2024.
1-7 Georgia-España Minuto— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 8, 2023
Goleadores más jóvenes con España:
Yamal (16 años y 57 días)
Gavi (17 años y 304 días)
Ansu Fati (17 años y 311 días)
Популярное сейчас
- Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
- Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца
- Малиновский встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
- Официально. Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО