16-летний вундеркинд из Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Ламин Ямал вышел на поле в составе сборной Испании на матч с Грузией после травмы Марко Асенсио. В итоге 16-летний полузащитник отметился голом, а матч завершился со счетом 7:1 в пользу "Фурии".

При этом Ямал стал официально самым молодым игроком в истории сборной Испании. На момент дебюта ему было 16 лет и 57 дней.

В этот же вечер Ямал забил гол, что сделало его самым юным автором гола сборной Испании в истории.

Сборная Испании занимает 2-е место в таблице группы А квалификации Евро-2024.