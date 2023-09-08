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16-летний вундеркинд из Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Испания
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16-летний вундеркинд из Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

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Ламин Ямал вышел на поле в составе сборной Испании на матч с Грузией после травмы Марко Асенсио. В итоге 16-летний полузащитник отметился голом, а матч завершился со счетом 7:1 в пользу "Фурии".

При этом Ямал стал официально самым молодым игроком в истории сборной Испании. На момент дебюта ему было 16 лет и 57 дней.

В этот же вечер Ямал забил гол, что сделало его самым юным автором гола сборной Испании в истории.

Сборная Испании занимает 2-е место в таблице группы А квалификации Евро-2024.

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В статье: Испания Грузия Барселона Ламин Ямал
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