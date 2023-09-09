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Тренер Испании: Матч против Грузии может стать самой важной победой в моей карьере

Испания
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Коуч рад достижению своей команды

Тренер Испании: Матч против Грузии может стать самой важной победой в моей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oliver Hardt - UEFA/UEFA

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (7:1) в отборе Евро-2024.

"Громкий, исторический результат. Это может быть одна из важнейших побед в моей карьере.

Забочусь только о том, что могу контролировать. Все эти движения вокруг сборной – я не контролирую. Забочусь о подготовке матчей, что бы то ни было. Чувствую себя сильным благодаря поддержке моих игроков

Мы счастливы, что Нико и Ямал гарантируют будущее испанского футбола. Мы очень оптимистичны по поводу поколения игроков, которое приходит и которое мы знаем. Также есть ветераны, которые способствуют этому", - сказал де ла Фуэнте.

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В статье: Испания Грузия
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Источник:
Marca

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