Тренер Испании: Матч против Грузии может стать самой важной победой в моей карьере

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (7:1) в отборе Евро-2024.

"Громкий, исторический результат. Это может быть одна из важнейших побед в моей карьере.

Забочусь только о том, что могу контролировать. Все эти движения вокруг сборной – я не контролирую. Забочусь о подготовке матчей, что бы то ни было. Чувствую себя сильным благодаря поддержке моих игроков

Мы счастливы, что Нико и Ямал гарантируют будущее испанского футбола. Мы очень оптимистичны по поводу поколения игроков, которое приходит и которое мы знаем. Также есть ветераны, которые способствуют этому", - сказал де ла Фуэнте.