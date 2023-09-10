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Спаллетти: Состояние газона в Македонии сказалось на игроках
Тренер в очередной раз подчеркнул, что поле было в неудовлетворительном состоянии
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью команды в матче квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (1:1).
"Команда показала достойную игру, над которой можно работать. Многие не позволяли сопернику, но и самим не хватало терпения для правильных передач, когда было время и пространство. К сожалению, соперник забил гол так поздно, что у нас не было времени отреагировать".
Нужно изучить эту игру и попытаться найти способы ее улучшить, поработать над теми концепциями, которые не сработали достаточно хорошо, поэтому просмотр матча будет не менее ценным, чем тренировка.
Перед следующей игрой придется сделать несколько изменений в составе, потому что состояние газона сказалось на игроках", — сказал Спаллетти.
Напомним, матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября, в 21.45 на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
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