Спаллетти: Состояние газона в Македонии сказалось на игроках

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью команды в матче квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (1:1).

"Команда показала достойную игру, над которой можно работать. Многие не позволяли сопернику, но и самим не хватало терпения для правильных передач, когда было время и пространство. К сожалению, соперник забил гол так поздно, что у нас не было времени отреагировать".

Нужно изучить эту игру и попытаться найти способы ее улучшить, поработать над теми концепциями, которые не сработали достаточно хорошо, поэтому просмотр матча будет не менее ценным, чем тренировка.

Перед следующей игрой придется сделать несколько изменений в составе, потому что состояние газона сказалось на игроках", — сказал Спаллетти.