17-летний форвард, за которого Реал заплатит 72 миллиона евро, рассказал, как любит проводить досуг

Нападающий "Палмейраса" Эндрик, который подписал предварительный контракт с "Реалом", рассказал о своем отношении к развлечениям.

"Ненавижу выходить на улицу, ненавижу ходить на вечеринки. Я ненавижу ходить в клубы. Я просто хочу играть в футбол и быть со своей семьей".



"Реал" в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. "Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов). Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.