Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
17-летний форвард, за которого Реал заплатит 72 миллиона евро, рассказал, как любит проводить досуг
Реал в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца
Фото: twitter.com/Palmeiras/
Нападающий "Палмейраса" Эндрик, который подписал предварительный контракт с "Реалом", рассказал о своем отношении к развлечениям.
"Ненавижу выходить на улицу, ненавижу ходить на вечеринки. Я ненавижу ходить в клубы. Я просто хочу играть в футбол и быть со своей семьей".
"Реал" в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. "Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов). Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.
В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Популярное сейчас
- Альтернативный путь Украины на Евро-2024. Возможен выход в плей-офф дивизионов А и В
- Судаков: Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими
- Украина проиграла Италии, немцы сильнее французов, Судакова смотрит Ювентус. Главные новости за 12 сентября
- Луис Рубиалес подал в отставку после поцелуя игрока в финале женского ЧМ
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
Новости по теме
- 16:45 Зарубежные СМИ: Бензема продлил контракт с Реалом. Следующий сезон в клубе – последний для француза
- 00:45 Зарубежные Эндрик о трансфере в Реал: Классно знать, что я буду играть вместе с теми футболистами, за которых я играю в FIFA
- 16:43 Зарубежные Реал обьявил о трансфере 16-летнего таланта из Бразилии. Эндрик выбрал Мадрид