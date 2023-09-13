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17-летний форвард, за которого Реал заплатит 72 миллиона евро, рассказал, как любит проводить досуг

Испания
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Реал в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца

17-летний форвард, за которого Реал заплатит 72 миллиона евро, рассказал, как любит проводить досуг

Фото: twitter.com/Palmeiras/

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Палмейраса" Эндрик, который подписал предварительный контракт с "Реалом", рассказал о своем отношении к развлечениям.

"Ненавижу выходить на улицу, ненавижу ходить на вечеринки. Я ненавижу ходить в клубы. Я просто хочу играть в футбол и быть со своей семьей".


"Реал" в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. "Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов). Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.
В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
FabrizioRomano

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