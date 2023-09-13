Экс-форвард Манчестер Сити в 36 лет объявил о завершении карьеры

Нолито объявил о завершении карьеры в 36 лет. Последним клубом испанца был "Ибица" из второго дивизиона Испании.

В прошлом сезоне Нолито провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

"Настало время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью в течение стольких лет – футболом. Мне посчастливилось наслаждаться этим прекрасным видом спорта на самом высоком уровне, который дал мне возможность пережить столько всего и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые так или иначе участвовали в моей карьере.

Всем моим бывшим коллегам и работникам всех коллективов, в которых мне пришлось работать. Я никогда не забуду ту привязанность и благодарность, которую мне всегда оказывали болельщики. Спасибо футболу! Прощайте!", – написал бывший игрок "Манчестер Сити" в своем твиттере.

Нолито начинал в молодежной команде "Валенсии" и успел поиграть за "Севилью", "Барселону", "Сельту", "Бенфику" и "Манчестер Сити". У нападающего 16 матчей и 6 голов за сборную Испании.