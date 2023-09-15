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Барселона, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль следят за молодым талантом Антверпена

Испания
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Футболист привлекает внимание больших клубов

Барселона, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль следят за молодым талантом Антверпена

Getty Images

UA-Футбол
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Барселона присматривается к Артюру Вермерена с прошлого сезона. Скауты трижды были на матчах "Антверпена", также в клубе систематически изучают видеозаписи выступлений футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

Также на 18-летнего хавбека, контракт которого рассчитан до 2025 года, претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Брайтон" и "Аякс". Сумма потенциального трансфера оценивается в 15-20 млн евро.

В прошлом сезоне Вермерен провел 26 игр в чемпионате Бельгии и отдал 2 голевых паса.

Добавим, что "Антверпен" сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов в одной группе с "Барселоной", "Порту" и донецким "Шахтером". Первый матч состоится уже 19 сентября "Барселона" дома сыграет с бельгийцами.

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В статье: Барселона Ливерпуль Антверпен
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Источник:
mundodeportivo

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