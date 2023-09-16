"Сделаем все возможное": родной клуб Модрича хочет вернуть легенду в Хорватию

Президент правления "Динамо" Загреб Влатка Перас рассказала, хочет ли клуб вернуть Луку Модрича и как планирует это сделать.

“У него последний год контракта, зимой я буду с ним контактировать. Как "Динамо" может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что я с ним постоянно общаюсь, но знаю членов его семьи. Есть смысл в его возвращении в “Динамо” перед завершением карьеры, почему бы и нет? "Динамо", безусловно, сделает для этого все возможное. А хватит ли этого? Увидим”, - сказала Перас.

Напомним, что Модрич находился в структуре "Динамо" с 2001 по 2008 годы. В общей сложности на его счету 95 матчей за первую команду. В июле 2008-го "Тоттенхэм" оформил трансфер тогда еще 22-летнего хорвата. После четырех лет в Лондоне Модрич перешел в "Реал", где выступает до сих пор.

Текущий контракт Луки со "сливочными" истекает в конце этого сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.