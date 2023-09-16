  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона - Бетис 5:0. По-чемпионски
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона - Бетис 5:0. По-чемпионски

Испания
(1 голосов)

Долгожданная уверенность от каталонцев

Примера. Барселона - Бетис 5:0. По-чемпионски

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в пятом туре наконец добыла первую по-настоящему чемпионскую победу.

"Бетис" сопротивлялся лишь на старте; даже забить мог гол-два, но Луис Энрике пробил мимо, удар Виллиана Жозе потащил тер Штеген - и на этом как отрезало.

"Барса" постепенно задушила порыв соперника, и лучшим в ее составе был новичок Жоау Феликс, придумавший два эффектных гола. В первом случае португалец обыграл вратаря и попал почти с нулевого угла; во втором - изящно пропустил мяч, организовав Левандовскому выход один на один.

Мог Феликс забивать даже больше, и это тот энтузиазм, которого Жоау не хватило в "Атлетико" и "Челси". Может, в партнерах дело? Не только Феликс, но вся "Барса" играла вдохновенно. Игроки пытались что-то Хави доказать.

Например, вернувшийся в старт Ферран Торрес на 62-й минуте стал первым игроком "Барсы" со времен Месси, кто забил прямым ударом со штрафного.

Еще через четыре минуты отличился немного выбывший из старта Рафинья - ему удался плотный удар из-за пределов штрафной.

Ну, а закончил избиение еще один новичок Жоау Канселу. Он провалил свою каденцию в "Баварии", но сегодня был великолепен, обыгрывал соперников пачками и забил по итогу гол в сольном проходе.

"Бетис"? Он смотрел футбол, но не играл в него. Никакой остроты от подопечных Мануэля Пеллегрини, никаких ударов в створ ворот - полная капитуляция и доминирование от каталонцев.

В таблице у них после этого 13 очков - и это как минимум до завтра первое место. У "Бетиса" - 7 баллов и 8-е место.

5-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Бетис" - 5:0

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовский, 32, Ферран Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 82

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76), Бальде (Маркос Алонсо, 76) - Гави, Ромеу (Гюндоган, 64), де Йонг - Ферран Торрес (Рафинья, 64), Левандовский, Жоау Феликс (Ямаль, 64)

"Бетис": Руи Силва (Вьетес, 46) - Бельерин, Бартра, Рияд, Миранда - Альтимира, Рока (Гвидо Родригес, 66) - Луис Энрике (Абде, 46), Иско (Родри, 66), Айосе Перес (Крус, 66) - Виллиан Жозе

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 86 - Бартра, 72, Гвидо Родригес, 84

По теме
yellow-arrow
Ферран Торрес - первый игрок Барсы после Месси, забивший со штрафного
yellow-arrow
Рафа Бенитес показал худший старт за сто лет в Сельте
yellow-arrow
Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2023 в 00:18
Приятная для просмотра игра, без нервов, как и должны играть чемпионы. Обоих португальцев с почином, все молодцы. Гол Торреса супер. Нас с победой и ждём потери очков фк извращенцы!
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyc
17.09.2023 в 00:12
Гол Торреса со штрафного конечно потрясающий, идеальный по исполнению и по точности, я даже немножко уху ел. Ну конечно же браво Феликсу, великолепный по технике гол. Браво! Вообще все сегодня молодцы. Кроме Кунде, чувак лажал исправно. Тер Штегену тоже браво, суперсейв в конце первого тайма. Марк держит свою марку.
Ответить
+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
17.09.2023 в 00:03
Всех, кто за Барсу с победой! А ведь у нас ещё есть Педри.
Ответить
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.09.2023 в 23:57
Красиво! Елегантно! Впевнено! Легко! Як в старі, добрі часи!З перемогою, барселонці!
Ответить
+2
-1
avatar
Бapceлиниyc
17.09.2023 в 00:00
Ответить
+2
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2023 в 00:13
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде