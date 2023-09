Примера. Барселона - Бетис 5:0. По-чемпионски

"Барселона" в пятом туре наконец добыла первую по-настоящему чемпионскую победу.

"Бетис" сопротивлялся лишь на старте; даже забить мог гол-два, но Луис Энрике пробил мимо, удар Виллиана Жозе потащил тер Штеген - и на этом как отрезало.

"Барса" постепенно задушила порыв соперника, и лучшим в ее составе был новичок Жоау Феликс, придумавший два эффектных гола. В первом случае португалец обыграл вратаря и попал почти с нулевого угла; во втором - изящно пропустил мяч, организовав Левандовскому выход один на один.

36 - Robert Lewandowski ???????? has scored 36 goals in 51 appearances for Barcelona in all competitions, a record surpassed only by Erling Braut Haaland ???????? (59) and Kylian Mbappé ???????? (48) among players from the top 5 leagues since last season (Harry Kane ???????????????????????????? also 36). Star. pic.twitter.com/onxQ1Xbo3d