Примера. Барселона - Бетис 5:0. По-чемпионски

"Барселона" в пятом туре наконец добыла первую по-настоящему чемпионскую победу.

"Бетис" сопротивлялся лишь на старте; даже забить мог гол-два, но Луис Энрике пробил мимо, удар Виллиана Жозе потащил тер Штеген - и на этом как отрезало.

"Барса" постепенно задушила порыв соперника, и лучшим в ее составе был новичок Жоау Феликс, придумавший два эффектных гола. В первом случае португалец обыграл вратаря и попал почти с нулевого угла; во втором - изящно пропустил мяч, организовав Левандовскому выход один на один.

36 - Robert Lewandowski ???????? has scored 36 goals in 51 appearances for Barcelona in all competitions, a record surpassed only by Erling Braut Haaland ???????? (59) and Kylian Mbappé ???????? (48) among players from the top 5 leagues since last season (Harry Kane ???????????????????????????? also 36). Star. pic.twitter.com/onxQ1Xbo3d — OptaJose (@OptaJose) September 16, 2023

Мог Феликс забивать даже больше, и это тот энтузиазм, которого Жоау не хватило в "Атлетико" и "Челси". Может, в партнерах дело? Не только Феликс, но вся "Барса" играла вдохновенно. Игроки пытались что-то Хави доказать.

Например, вернувшийся в старт Ферран Торрес на 62-й минуте стал первым игроком "Барсы" со времен Месси, кто забил прямым ударом со штрафного.

Еще через четыре минуты отличился немного выбывший из старта Рафинья - ему удался плотный удар из-за пределов штрафной.

Ну, а закончил избиение еще один новичок Жоау Канселу. Он провалил свою каденцию в "Баварии", но сегодня был великолепен, обыгрывал соперников пачками и забил по итогу гол в сольном проходе.

1 - Ferran Torres ???????? is the first Barcelona player to score from a direct free-kick in LaLiga since Lionel Messi ???????? against Valencia in May 2021 (41 free-kicks attempts between both goals). New. pic.twitter.com/PlnOGuIb3H — OptaJose (@OptaJose) September 16, 2023

"Бетис"? Он смотрел футбол, но не играл в него. Никакой остроты от подопечных Мануэля Пеллегрини, никаких ударов в створ ворот - полная капитуляция и доминирование от каталонцев.

В таблице у них после этого 13 очков - и это как минимум до завтра первое место. У "Бетиса" - 7 баллов и 8-е место.

5-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Бетис" - 5:0

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовский, 32, Ферран Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 82

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76), Бальде (Маркос Алонсо, 76) - Гави, Ромеу (Гюндоган, 64), де Йонг - Ферран Торрес (Рафинья, 64), Левандовский, Жоау Феликс (Ямаль, 64)

"Бетис": Руи Силва (Вьетес, 46) - Бельерин, Бартра, Рияд, Миранда - Альтимира, Рока (Гвидо Родригес, 66) - Луис Энрике (Абде, 46), Иско (Родри, 66), Айосе Перес (Крус, 66) - Виллиан Жозе

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 86 - Бартра, 72, Гвидо Родригес, 84