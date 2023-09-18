Анчелотти о Хоселу: Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре форварда мадридцев Хоселу.

"Хоселу дает нам гарантии в атаке, потому что он хорошо играет спиной и лицом к воротам. Мы знаем, какую пользу он может принести. Это важная позиция, потому что у нас нет других игроков с такими качествами. Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах", - приводит слова Анчелотти Marca.