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Анчелотти о Хоселу: Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах

Испания
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Испанец перешел в Реал на правах аренды из Эспаньола

Анчелотти о Хоселу: Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах

Фото: realmadrid.com

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре форварда мадридцев Хоселу.

"Хоселу дает нам гарантии в атаке, потому что он хорошо играет спиной и лицом к воротам. Мы знаем, какую пользу он может принести. Это важная позиция, потому что у нас нет других игроков с такими качествами. Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах", - приводит слова Анчелотти Marca.

33-летний испанец перешел в "Реал" на правах аренды из "Эспаньола" в летнее трансферное окно. Он провел 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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В статье: Карло Анчелотти Хоселу Реал (Мадрид)
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