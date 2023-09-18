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Анчелотти о Хоселу: Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах
Испанец перешел в Реал на правах аренды из Эспаньола
Фото: realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре форварда мадридцев Хоселу.
"Хоселу дает нам гарантии в атаке, потому что он хорошо играет спиной и лицом к воротам. Мы знаем, какую пользу он может принести. Это важная позиция, потому что у нас нет других игроков с такими качествами. Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах", - приводит слова Анчелотти Marca.
33-летний испанец перешел в "Реал" на правах аренды из "Эспаньола" в летнее трансферное окно. Он провел 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
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