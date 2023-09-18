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Бенитес о Ла Лиге: Я и подумать не мог, что в Ла Лиге нет такой технологии, она должна быть в любом серьезном турнире

Испания
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Оправдание после поражения

Бенитес о Ла Лиге: Я и подумать не мог, что в Ла Лиге нет такой технологии, она должна быть в любом серьезном турнире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Сельты" Рафаэль Бенитес прокомментировал отстутствие в Ла Лиге системы автоматического определения гола. В 5-м туре Ла Лиги команда испанского специалиста уступила "Мальорке" (0:1).

"Когда четвертый арбитр сказал мне, что здесь нет автоматического определения гола, я был поражен. Я и подумать не мог, что в Ла Лиге нет такой технологии, она должна быть в любом серьезном турнире.

Я очень доволен (игрой против "Мальорки"), мы создали много моментов против хорошей команды, надежно действующей в обороне. Мы пропустили гол после их единственного удара. Мы заслуживали большего в этом матче, как и в игре с мадридским "Реалом", – сказал Бенитес.

Напомним, что Бенитес с "Сельтой" выдал худший старт команды за последние 100 лет. Главный тренер хозяев Рафаэль Бенитес проиграл все три первых домашних игры в испанском первенстве во главе "Сельты".

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В статье: Рафаэль Бенитес Сельта (Виго) Ла Лига
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Источник:
marca.com

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