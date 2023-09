Примера. Гранада - Жирона 2:4. Цыганков забил, а Довбик отдал

"Жирона" продолжает свой феноменальный старт. "Гранада" очухалась после перерыва, но было уже поздно.

Мичел - вот кого надо хвалить. Тренер "Жироны" вернул прошлогоднюю схему 4-1-4-1, впервые предпочел Довбика Стуани; поднял в середину поля стоппера Давида Лопеса и дал больше свободы Алейшу Гарсии. Все эти ходы сработали.

В то же время защита "Гранады" по-любительски забывала, какая у соперников сильная нога. Чувствуете разницу в подготовке?

Цыганков открыл счет фирменным ударом с левой метров с 20-ти - мяч опустился точно в девятку.

Уже через 9 минут даже более красивый гол удался другому вингеру "Жироны" Савио - как и в случае с Цыганковым, мешать удару хозяева даже не пытались.

????????Sávio (19) highly rated Brazilian scores his first goal for Girona ???? Couldn’t be happier for the little magician ???? pic.twitter.com/MiuVKwzxEe

Прошло еще три минуты - и Алейш навесил точно на Довбика, а тот скинул головой под удар Давиду Лопеса. Шикарная домашняя заготовка - и это 0:3.

Мог счет и подавно до неприличного доходить, но защитник отбил удар Цыганкова из уже пустых ворот. В еще одном эпизоде Савио запорол контратаку, хотя имел очевидный вариант с Довбиком. Впрочем, то такое - команда играет "в охотку", и никаких конфликтов не видно в помине.

А вот что видно - это неумение сушить игру. Эта "Жирона" сильна, пока бежит вперед, а стоило стать в оборону, как получили два гола из банальных навесов, словно из недр английских лиг.

4 - Girona have won four games in a row for the first time in their LaLiga history, scoring today four goals in an away game for the first time in the top-flight. Revelation. pic.twitter.com/0Ui7i8Q6er