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Примера. Гранада - Жирона 2:4. Цыганков забил, а Довбик отдал

Испания
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"Жирона" идет по графику грандов

Примера. Гранада - Жирона 2:4. Цыганков забил, а Довбик отдал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" продолжает свой феноменальный старт. "Гранада" очухалась после перерыва, но было уже поздно.

Мичел - вот кого надо хвалить. Тренер "Жироны" вернул прошлогоднюю схему 4-1-4-1, впервые предпочел Довбика Стуани; поднял в середину поля стоппера Давида Лопеса и дал больше свободы Алейшу Гарсии. Все эти ходы сработали.

В то же время защита "Гранады" по-любительски забывала, какая у соперников сильная нога. Чувствуете разницу в подготовке?

Цыганков открыл счет фирменным ударом с левой метров с 20-ти - мяч опустился точно в девятку.

Уже через 9 минут даже более красивый гол удался другому вингеру "Жироны" Савио - как и в случае с Цыганковым, мешать удару хозяева даже не пытались.

Прошло еще три минуты - и Алейш навесил точно на Довбика, а тот скинул головой под удар Давиду Лопеса. Шикарная домашняя заготовка - и это 0:3.

Мог счет и подавно до неприличного доходить, но защитник отбил удар Цыганкова из уже пустых ворот. В еще одном эпизоде Савио запорол контратаку, хотя имел очевидный вариант с Довбиком. Впрочем, то такое - команда играет "в охотку", и никаких конфликтов не видно в помине.

А вот что видно - это неумение сушить игру. Эта "Жирона" сильна, пока бежит вперед, а стоило стать в оборону, как получили два гола из банальных навесов, словно из недр английских лиг.

В итоге там, где должны были громить, занервничали, и это еще повезло, что Коуто вовремя полез на дриблинге в штрафную и избавил от нервных последних минут.

В таблице у "Жироны" после победы 13 очков - это график "Барселоны". У "Гранады" - 3 балла и 18-е место.

5-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Жирона" - 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Коуто, 89

"Гранада": Рауль Фернандес - Рикард Санчес, Виктор Диас (Торренте, 61), Мигель, Нева (Дьеду, 83) - Сарагоса (Альваро Фернандес, 83), Мелендо (Пуэртас, 74), Гумбау, Кальехон (Вильяр, 62) - Узуни, Бойе

"Жирона": Гассанига - Коуто, Эрик Гарсия, Блинд (Хуанпе, 90+1), Гутьеррес - Давид Лопес - Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), Алейш Гарсия, Савио (Валери, 90+1) - Довбик (Стуани, 71)

Предупреждения: Узуни, 23, Мелендо, 33, Торренте, 70 - Коуто, 72, Хуанпе, 90+3, Эррера, 90+6

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В статье: Гранада Жирона
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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
19.09.2023 в 00:09
Убрали с поля украинцев и чуть не просрали выигрышный матч, дебилы блъ.
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Бapceлиниyc
19.09.2023 в 00:05
GironaUA
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