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Карвахаль получил мышечную травму. Защитник Реала пропустит ближайшие матчи команды
В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей
Даниэль Карвахаль пропустит ближайшие матчи "Реала" из-за травмы. По информации As, защитник мадридской команды получил травму мышцы правой ноги, из-за которой пропустит около 10 дней.
Испанец не сможет принять участие в завтрашнем матче против "Униона" в Лиге чемпионов и в дерби с "Атлетико" в Ла Лиге. Он должен вернуться в строй на следующей неделе. В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей.
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Источник:as
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