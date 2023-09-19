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Карвахаль получил мышечную травму. Защитник Реала пропустит ближайшие матчи команды

Испания
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В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей

Карвахаль получил мышечную травму. Защитник Реала пропустит ближайшие матчи команды

UA-Футбол
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Даниэль Карвахаль пропустит ближайшие матчи "Реала" из-за травмы. По информации As, защитник мадридской команды получил травму мышцы правой ноги, из-за которой пропустит около 10 дней.

Испанец не сможет принять участие в завтрашнем матче против "Униона" в Лиге чемпионов и в дерби с "Атлетико" в Ла Лиге. Он должен вернуться в строй на следующей неделе. В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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