Карвахаль получил мышечную травму. Защитник Реала пропустит ближайшие матчи команды

Даниэль Карвахаль пропустит ближайшие матчи "Реала" из-за травмы. По информации As, защитник мадридской команды получил травму мышцы правой ноги, из-за которой пропустит около 10 дней.

Испанец не сможет принять участие в завтрашнем матче против "Униона" в Лиге чемпионов и в дерби с "Атлетико" в Ла Лиге. Он должен вернуться в строй на следующей неделе. В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль провел 5 матчей.