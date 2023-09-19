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Левандовский забил 100 голов в Лиге чемпионов. Он третий в истории, кто это сделал

Испания
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Вписал свое имя в историю

Левандовский забил 100 голов в Лиге чемпионов. Он третий в истории, кто это сделал

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поразил ворота "Антверпена" в матче первого тура Лиги чемпионов. Этот гол стал 100-м для поляка в еврокубках.

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Он стал третьим в истории, кому покорилось это достижение. До него отметку в 100 мячей преодолели Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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В статье: Роберт Левандовский Лига чемпионов Барселона
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