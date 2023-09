Левандовский забил 100 голов в Лиге чемпионов. Он третий в истории, кто это сделал

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поразил ворота "Антверпена" в матче первого тура Лиги чемпионов. Этот гол стал 100-м для поляка в еврокубках.

Он стал третьим в истории, кому покорилось это достижение. До него отметку в 100 мячей преодолели Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Robert Lewandowski joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo as the only players to reach 100 goals in UEFA club competitions ????



Elite company ???????? pic.twitter.com/miJcc9GJmd