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Левандовский забил 100 голов в Лиге чемпионов. Он третий в истории, кто это сделал
Вписал свое имя в историю
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поразил ворота "Антверпена" в матче первого тура Лиги чемпионов. Этот гол стал 100-м для поляка в еврокубках.
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Он стал третьим в истории, кому покорилось это достижение. До него отметку в 100 мячей преодолели Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Robert Lewandowski joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo as the only players to reach 100 goals in UEFA club competitions ????— ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2023
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