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Кейн похвалил Беллингема за игру на старте сезона: Это не сюрприз. Мы долго играем вместе и он фантастический игрок

Испания
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Удивились только в Испании

Кейн похвалил Беллингема за игру на старте сезона: Это не сюрприз. Мы долго играем вместе и он фантастический игрок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Харри Кейн прокомментировал хорошую форму Джуда Беллингема на старте сезона в Ла Лиге. Он считает, что это не сюрприз.

– Мы в Мадриде очень удивлены игрой Беллингема на старте карьеры в "Реале". А ты?

– Я не думаю, что это сюрприз. Я долгое время работал с Джудом, и мы знаем, что он фантастический игрок. Он провел с нами фантастически чемпионат мира. Хотя он очень молод, он очень зрелый игрок. Он очень сосредоточен на футболе, так что меня не удивляют его результаты.

Он блестящий игрок, на данный момент он полон уверенности в себе и обладает удивительными способностями, поэтому добавление большего количества голов в резюме – идеально для него.

Я очень рад за него и за то, что ему нравится в "Мадриде". Он захочет продолжить в том же духе до конца сезона. Его присутствие в нашей сборной – это фантастика, и, очевидно, он станет будущим нашей команды и, возможно, мадридского "Реала", так что за его игрой приятно наблюдать, – сказал форвард "Баварии".

Напомним, что Джуд перешел в "Реал" этим летом за 103 миллиона евро без учета бонусов. Полузащитник отдал результативный пас и забил 5 голов в первых 5-ти матчах сезона.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
marca.com

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