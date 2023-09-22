Один из лидеров атак Реала залечил травму перед дерби против Атлетико

Перед дерби против "Атлетика" в составе "Реала" хорошие новости. Сразу два футболиста залечили свои травмы.

Как сообщает Marca, лазарет покинули вингер Винисиус Жуниор и полузащитник Арда Гюлер. Они уже присоединились к тренировкам в общей группе.

Сегодня, 22 сентября, они были замечены во время тренировки команды. Однако, пока они не участвовали в тренировочном матче, хотя другие упражнения делали полноценно со всеми.

У обоих игроков есть шанс попасть в заявку на матч шестого тура Ла Лиги "Атлетико" - "Реал", который состоится в воскресенье. Однако маловероятно, что они сыграют хотя бы несколько минут.

Напомним, что Винисиус травмировался 25 августа в матче против "Сельты". С тех пор он пропустил три поединка "Реала". Гюлер еще не выступал за "сливочных" после своего трансфера в июле.