Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров атак Реала залечил травму перед дерби против Атлетико
Кроме него покинул лазарет и летний новичок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Перед дерби против "Атлетика" в составе "Реала" хорошие новости. Сразу два футболиста залечили свои травмы.
Как сообщает Marca, лазарет покинули вингер Винисиус Жуниор и полузащитник Арда Гюлер. Они уже присоединились к тренировкам в общей группе.
Сегодня, 22 сентября, они были замечены во время тренировки команды. Однако, пока они не участвовали в тренировочном матче, хотя другие упражнения делали полноценно со всеми.
У обоих игроков есть шанс попасть в заявку на матч шестого тура Ла Лиги "Атлетико" - "Реал", который состоится в воскресенье. Однако маловероятно, что они сыграют хотя бы несколько минут.
Напомним, что Винисиус травмировался 25 августа в матче против "Сельты". С тех пор он пропустил три поединка "Реала". Гюлер еще не выступал за "сливочных" после своего трансфера в июле.
Популярное сейчас
- Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Новый инвестор Металлиста 1925: В Украине может быть не только олигархический футбол. Хочется вернуть еврокубки в Харьков
- Рейтинг клубов УЕФА. Как Шахтер может рассчитывать на прямое место в группе ЛЧ, Заря ориентируется на топ-100
- Примера. Гранада - Жирона 2:4. Цыганков забил, а Довбик отдал
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО