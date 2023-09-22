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Один из лидеров атак Реала залечил травму перед дерби против Атлетико

Испания
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Кроме него покинул лазарет и летний новичок

Один из лидеров атак Реала залечил травму перед дерби против Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед дерби против "Атлетика" в составе "Реала" хорошие новости. Сразу два футболиста залечили свои травмы.

Как сообщает Marca, лазарет покинули вингер Винисиус Жуниор и полузащитник Арда Гюлер. Они уже присоединились к тренировкам в общей группе.

Сегодня, 22 сентября, они были замечены во время тренировки команды. Однако, пока они не участвовали в тренировочном матче, хотя другие упражнения делали полноценно со всеми.

У обоих игроков есть шанс попасть в заявку на матч шестого тура Ла Лиги "Атлетико" - "Реал", который состоится в воскресенье. Однако маловероятно, что они сыграют хотя бы несколько минут.

Напомним, что Винисиус травмировался 25 августа в матче против "Сельты". С тех пор он пропустил три поединка "Реала". Гюлер еще не выступал за "сливочных" после своего трансфера в июле.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Арда Гюлер
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Источник:
Marca

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