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Примера. Барселона - Сельта 3:2. Три гола за восемь минут? Не проблема!

Испания
(1 голосов)

Играли плохо, но как закончили!

Примера. Барселона - Сельта 3:2. Три гола за восемь минут? Не проблема!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

6-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Сельта" - 3:2

Голы: Левандовский, 81, 85, Канселу, 89 - Странд Ларсен, 19, Дувикас, 76

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен (Бальде, 61), Алонсо (Ямаль, 46) - Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гави, 36) - Ферран Торрес (Рафинья, 72), Левандовский, Феликс

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Нуньес, Старфельт, Домингес, Ристич - Бамба, Бельтран, де ла Торре - Аспас (Сведберг, 78), Странд Ларсен (Дувикас, 66)

Предупреждения: Кристенсен, 36, Гави, 39 - Нуньес, 43

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В статье: Барселона Сельта (Виго)
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2023 в 21:37
Что это было? После второго пропущенного хотел выключить телевизор и хорошо, что не сделал этого. Я в шоке, совсем о нашем здоровье не думают. Ну да ладно, всех барселонцев с победой ! и удачи Атлетико в завтрашнем матче.))
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metall5291 (Kharkiv)
23.09.2023 в 21:34
жаль, что барселонцы выпутались, но тенденция хорошая.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:34
всё те же 5 голов!)))
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