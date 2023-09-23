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Примера. Барселона - Сельта 3:2. Три гола за восемь минут? Не проблема!
Играли плохо, но как закончили!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
6-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Сельта" - 3:2
Голы: Левандовский, 81, 85, Канселу, 89 - Странд Ларсен, 19, Дувикас, 76
"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен (Бальде, 61), Алонсо (Ямаль, 46) - Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гави, 36) - Ферран Торрес (Рафинья, 72), Левандовский, Феликс
"Сельта": Вильяр - Мингеса, Нуньес, Старфельт, Домингес, Ристич - Бамба, Бельтран, де ла Торре - Аспас (Сведберг, 78), Странд Ларсен (Дувикас, 66)
Предупреждения: Кристенсен, 36, Гави, 39 - Нуньес, 43
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