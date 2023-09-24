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Винисиус все-таки не сыграет в дерби против Атлетико

Испания
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У бразильца проблемы с желудком

Винисиус все-таки не сыграет в дерби против Атлетико

Real Madrid.com

Новина українською

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом". Начало встречи - 22:00.

Вингер "сливочных" Винисиус все же не сыграет против "матрасников". Бразилец восстановился после травмы бедра и попал в заявку команды на эту игру.

Однако в последний момент 23-летнего нападающего убрали из ростера. Как сообщает официальный сайт "Реала", у Винисиуса желудочное расстройство.

В этом сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 3-х матчах, в которых записал на свой счет 1 гол.

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В статье: Винисиус Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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