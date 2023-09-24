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Винисиус все-таки не сыграет в дерби против Атлетико
У бразильца проблемы с желудком
Real Madrid.com
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом". Начало встречи - 22:00.
Вингер "сливочных" Винисиус все же не сыграет против "матрасников". Бразилец восстановился после травмы бедра и попал в заявку команды на эту игру.
Однако в последний момент 23-летнего нападающего убрали из ростера. Как сообщает официальный сайт "Реала", у Винисиуса желудочное расстройство.
В этом сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 3-х матчах, в которых записал на свой счет 1 гол.
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