Винисиус все-таки не сыграет в дерби против Атлетико

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом". Начало встречи - 22:00.

Вингер "сливочных" Винисиус все же не сыграет против "матрасников". Бразилец восстановился после травмы бедра и попал в заявку команды на эту игру.

Однако в последний момент 23-летнего нападающего убрали из ростера. Как сообщает официальный сайт "Реала", у Винисиуса желудочное расстройство.

В этом сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 3-х матчах, в которых записал на свой счет 1 гол.