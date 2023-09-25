Мората после победы над Реалом: Пусть завтра дети пойдут в школу в футболках Атлетико и гордятся нами

В 6-м туре Ла Лиги "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 3:1. Мората отметился дублем.

"Я очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть важнейшую роль - так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они - на трибунах

Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов - нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом.

Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с "Атлетико".

Пусть завтра дети пойдут в школу в футболке "Атлетико" и будут гордиться нами", - сказал Альваро.