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Мората после победы над Реалом: Пусть завтра дети пойдут в школу в футболках Атлетико и гордятся нами
Альваро Мората поделился эмоциями после победы в дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 6-м туре Ла Лиги "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 3:1. Мората отметился дублем.
"Я очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть важнейшую роль - так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они - на трибунах
Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов - нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом.
Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с "Атлетико".
Пусть завтра дети пойдут в школу в футболке "Атлетико" и будут гордиться нами", - сказал Альваро.
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