Очередная травма: Защитник Реала получил повреждение в матче с Лас-Пальмасом

"Реал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 7-го тура Ла Лиги. По ходу матча повреждение получил Давид Алаба.

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На 41-ой минуте встречи защитник потянул мышцу и вынужден был уйти на замену. Вместо него вышел Лукас Васкес.

Это второй центральный защитник, который попадает в лазарет "Реала". До этого повреждение получил Эдер Милитао. Также поломаны Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.