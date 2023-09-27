Испания
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Очередная травма: Защитник Реала получил повреждение в матче с Лас-Пальмасом
Сменил его Васкес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 7-го тура Ла Лиги. По ходу матча повреждение получил Давид Алаба.
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На 41-ой минуте встречи защитник потянул мышцу и вынужден был уйти на замену. Вместо него вышел Лукас Васкес.
Это второй центральный защитник, который попадает в лазарет "Реала". До этого повреждение получил Эдер Милитао. Также поломаны Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.
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