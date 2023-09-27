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Очередная травма: Защитник Реала получил повреждение в матче с Лас-Пальмасом

Испания
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Сменил его Васкес

Очередная травма: Защитник Реала получил повреждение в матче с Лас-Пальмасом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 7-го тура Ла Лиги. По ходу матча повреждение получил Давид Алаба.

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На 41-ой минуте встречи защитник потянул мышцу и вынужден был уйти на замену. Вместо него вышел Лукас Васкес.

Это второй центральный защитник, который попадает в лазарет "Реала". До этого повреждение получил Эдер Милитао. Также поломаны Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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