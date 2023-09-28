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Браим Диас играл в матче с Лас-Пальмас с вывихом плеча
Жертву оценили
Фото: twitter.com/JLSanchez78
Полузащитник "Реала" Браим Диас играл против "Лас-Пальмаса" в среду, 27-го сентября, с травмой плеча, сообщает журналист Хосе Луис Санчес. Испанец открыл счет в концовке первого тайма.
Сообщается, что Браим получил вывих правого плеча в матче с "Атлетико" (1:3), в котором он вышел на замену на 71-ой минуте.
Перед матчем с "Лас-Пальмас" игроку пришлось сделать обезбаливающий укол, чтобы он смог закончить игру. Тренерский штаб "Реала" оценил поступок Диаса.
В этом сезоне Браим провел 6 матчей и забил 1 гол, в ворота "Лас-Пальмас".
???? BRAHIM ha jugado con una luxación en su hombro derecho. Se la produjo en la dura falta sufrida en el Metropolitano. Le han tenido que infiltrar.— José Luis Sánchez ???????? (@JLSanchez78) September 27, 2023
Ha celebrado el gol de manera contendida por los fuertes dolores que tenía. El cuerpo técnico, muy agradecido por su sacrificio.… pic.twitter.com/VXwrPPvkhY
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