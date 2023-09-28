Браим Диас играл в матче с Лас-Пальмас с вывихом плеча

Полузащитник "Реала" Браим Диас играл против "Лас-Пальмаса" в среду, 27-го сентября, с травмой плеча, сообщает журналист Хосе Луис Санчес. Испанец открыл счет в концовке первого тайма.

Сообщается, что Браим получил вывих правого плеча в матче с "Атлетико" (1:3), в котором он вышел на замену на 71-ой минуте.

Перед матчем с "Лас-Пальмас" игроку пришлось сделать обезбаливающий укол, чтобы он смог закончить игру. Тренерский штаб "Реала" оценил поступок Диаса.

В этом сезоне Браим провел 6 матчей и забил 1 гол, в ворота "Лас-Пальмас".