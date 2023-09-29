Лечение, переходящее в убийство. Увы, Ла Лига оказалась в заложниках своего президента

Тебас: начало

Как обычно, врач появился уже после того, как распространилась болезнь.

Испанцы годами тратили больше, чем зарабатывали. Еще в 90-е, заметив проблему, правительство инициировало превращение клубов в Sociedades Anonimas Deportivas (SAD) – спортивные компании с ограниченной ответственностью. Они должны были контролироваться лучше, чем "сосьос".

Старую систему сохранили только "Барселона", "Реал", "Атлетик" и "Осасуна", и по иронии судьбы в нулевые именно эта четверка уверенно стояла на ногах, пока частные владельцы творили беспредел.

К примеру, бывший одессит Дмитрий Питерман в 2004-07 годах в "Алавесе" вымыл из клуба 25 млн евро, довел его до ручки, а затем свалил из страны.

Индус Ахсан Али Саед во главе "Расинга" фактически не вливал в клуб деньги, и после 12-го места в сезоне-2010/11 Сантандер не смог отдать 33 млн долга.

И таких случаях были десятки. У кого-то действительно не было денег, другие просто кидали кредиторов, и в конце концов в 2011 году банкротство объявили сразу 11 клубов Примеры и Сегунды - "Сарагоса", "Мальорка", "Райо Вальекано", "Бетис", "Эркулес", "Гранада", "Херес", "Рекреативо", "Кордоба", "Кадис" и "Поли Эхидо". Более 300 футболистов оказались без зарплат; задолженность перед ними превысила 42 млн евро.

И даже это еще не все, ведь и другие стояли на ногах нетвердо. Клубы Ла Лиги (Примера и Сегунда) накопили 3,43 млрд долгов при годовом доходе в 1,61 млрд.

Параллельно "Осасуна" пыталась избежать вылета в Сегунду, подкупая игроков "Бетиса", и журналисты узнали об этом даже быстрее полиции.

Мы не видели этих ужасов за блеском "Барселоны" Пепа Гвардиолы и "Реала" Жозе Моуриньо, однако Хавьер Тебас видел все. Один из известнейших юристов Испании в сфере корпоративного права, он начинал как президент "Уэски" в 1993-98 годах; дальше привел в "Бадахос" аргентинского авантюриста Марсело Тинелли, а когда тот бросил клуб, занялся им сам. Тебас представлял в суде интересы "Мальорки" и "Бетиса"; был адвокатом печально известного Питермана; с 2003 года входил в группу G-30, которая ставила целью создание единого пула, чему противились "Реал" и "Барса".



Задолженности перед футболистами при Тебасе почти исчезли. Скрин: laliga.com Задолженности перед футболистами при Тебасе почти исчезли. Скрин: laliga.com

"Никто не скажет наверняка, что Тебас видел хотя бы один футбольный матч от начала и до конца", - пишет о нем El Mundo в 2023 году.

Сеньор Хавьер парирует, мол, стал фанатом "Реала" в годы славы "пятерки Бутрахеньо". Если это так, то футбол он полюбил уже после завершения университета.

А вот что он любит совершенно точно, это власть. В 2013 году Тебас выставил свою кандидатуру на пост президента Ла Лиги, пообещав – только не смейтесь – дожать телепул, и 32 из 42 клубов за него проголосовали.

Тебас: лечение

Фактически избрание Тебаса означало для испанского футбола революцию.

Все началось с отдела экономического контроля, который с 2013-го анализирует все финансовые документы клубов и на основе этого начисляет каждому индивидуальный потолок зарплат, превышение которого наказывается запретом на регистрацию новичков.

"Барселона" столкнулась с этим во время пандемии, но первый такой случай был в 2015 году, когда "Хетафе" на протяжении полугода не мог заиграть Педро Леона.



Потолок зарплат клубов Ла Лиги-2023/24. Скрин: elconfidencial.com Потолок зарплат клубов Ла Лиги-2023/24. Скрин: elconfidencial.com

Как начисляется потолок? Лига изучает доходы и расходы, а затем применяет трехэтажную математическую формулу, авторство которой приписывают самому Тебасу.

Не стоит путать ее с американской Salary Cap, ведь за океаном потолок одинаков для всех, чтобы уравнять шансы на титул. В то же время в Испании целью является лишь недопущение новых банкротств, поэтому потолок у всех разный – доходы "Реала" позволяют ему тратить на зарплаты и 700 млн в год, а "Алавес" не дотягивает и до 40.

Чтобы предотвратить появление новых клубов-однодневок, Тебас ввел правило, что владелец может тратить на новичков лишь 30% от вложенных денег; остальные должны пойти на молодежную систему, маркетинг, инфраструктуру.

"При существующих правилах даже если бы у меня было достаточно денег, я не смог бы завтра привезти сюда Неймара", - смеется президент "Сарагосы" Рауль Санлехи.

Улыбается и Тебас. Его контроль над желающими купить клуб Ла Лиги еще ужесточается, чтобы отсеять не только потенциальных "питерманов", но и "питеров лимов".



Испанский ТВ-пул - среди самых несправедливых в Европе. Скрин: theathletic.com Испанский ТВ-пул - среди самых несправедливых в Европе. Скрин: theathletic.com

Выполнил Тебас и обещание создать единый пул. "Реал" и "Барса" сохранили привилегированное положение и до сих пор зарабатывают по 160 млн в год против 40-45 у аутсайдеров, но даже это прорыв, ведь раньше гранды зарабатывали в 10-12 раз больше остальных.

Представьте себе, только за первые три года правления Тебаса суммарный долг клубов Ла Лиги сократился на 420 млн евро. Если бы не пандемия, все были бы в плюсе.

"Больше всего я горжусь тем, что со мной испанский футбол стал устойчивым", – рассказывает Тебас The Athletic. "Раньше клубы не платили ни налоги, ни зарплаты игрокам, ни дивиденды акционерам; они шли на ликвидацию и оставляли всех без зарплаты, это был позор. Сейчас Ла Лига финансово устойчива - клубы платят только столько, сколько могут заработать".

Конечно, не все довольны жизнью под микроскопом. Так, "Осасуна" в 2016-м запретила Тебасу ступать на "Эль Садар" после строгих санкций за договорняки. Протестовала против принудительного понижения в классе и "Мурсия".



Карикатура фанов "Барсы" на Тебаса, 2017 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto Карикатура фанов "Барсы" на Тебаса, 2017 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

"Барселона", "Реал" и "Атлетико" пытались скрыться из-под душной опеки Тебаса в Суперлиге, но их грубо остановили УЕФА и собственные болельщики. Конечно, они на ножах, но и признают силу друг друга.

"Я ему не друг, но, если честно, Тебас сделал для испанского футбола больше, чем все его критики вместе взятые. Не знаю только, как он из этого выйдет, ведь пути отступления он себе отрезал. С момента его появления лига стала богаче, демократичнее в распределении денег, строже в соблюдении контрактов. Никто не делал больше и не рисковал больше, чем Тебас", – говорит легендарный Хорхе Вальдано.

Тебас: стагнация

Революционер, получив власть, устроил монархию имени себя, - никогда такого не было, и вот снова.

Вдобавок наметился явный кризис идей. Тебас пришел в 2013-м с ответами на вызовы, но впоследствии появлялись новые, и все, чем он ответил нарастающему влиянию АПЛ и шейхов, - это пустые заявления.

"Считаю, что АПЛ тратит деньги зря. Эта лига очень убыточна. Наша модель могла бы быть такой же, но нас это не интересует. Больше всего от этого потеряли бы "Реал Мадрид" и "Барселона". Серия А потеряла 3 миллиарда евро, и итальянское правительство допустило отсрочку погашения налоговой задолженности. Кроме того, там действуют привлекательные льготы для приезжающих из-за рубежа игроков. В Лиге 1 60% зарплатного фонда – это "ПСЖ". Остальные клубы несут экстраординарные потери. Единственные, с кем мы можем сравнить себя – это Бундеслига".



Трансферные траты испанцев сильно отстают от других топ-лиг. Скрин: electronicsweekly.com Трансферные траты испанцев сильно отстают от других топ-лиг. Скрин: electronicsweekly.com

Похожие интервью Тебас раздает годами, но караван – о, чудо! – идет дальше. Шейхи вымывают из Ла Лиги все лучшее - Неймара, Месси, Родри, Асенсио, Дембеле, Хакими, Солера, Исака. Назад возвращают лишь неудачников, вроде Феррана, Эрика или Алейша Гарсии.

АПЛ даже во время пандемии продала свой и так рекордный ТВ-пакет на 14% дороже. Владельцы убыточных клубов АПЛ охотно вливают в них деньги, ведь это их престиж, и даже если кто-то выпадает, как Майк Эшли или Роман Абрамович, желающих подхватить дело хватает. Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, стоит в очереди. А кто стоит в очереди за клубами Ла Лиги? Таких нет из-за "правила 30%".

Пока Тебас добивался безубыточности, англичане поставили на популярность своей лиги, и их модель побеждает. Заполняемость трибун АПЛ – 97%, Примеры – лишь 77%.

В отчете Deloitte за июнь 2023-го в ТОП-30 самых богатых клубов мира вошли 16 английских и 5 – испанских, причем "Севилья" заняла 28-е место, а "Вильярреал" – 29-е. Четвертый самый богатый клуб Ла Лиги заработал меньше 15-й команды АПЛ!



ТОП-20 богатейших клубов 2023 года. Скрин: footballorbit.com ТОП-20 богатейших клубов 2023 года. Скрин: footballorbit.com

Эта пропасть хорошо видна на примере трансферных окон. В январе клубы АПЛ потратили 815 млн на новичков, в то время как вся Ла Лига вместе взятая не дотянула и до 25 млн.

За лето-2023 АПЛ достигла отметки в 1,98 млрд. На второе место вышли саудовцы из 875 млн; за ними Франция (859), Германия (762) и Италия (711). В это же время 20 клубов Ла Лиги потратили 405 млн – вот она, цена правил Тебаса. Он создал футбольный совок, где никто не спит на скамейках, но при этом все бедные, есть дефицит на качественный товар, а руководящей и направляющей силой является вконец забронзовевший Тебас.

Ему уже мало быть регулятором – он противопоставляет себя "Реалу" и, особенно, "Барсе"; добавляет свои догадки вместо доказательств в дело Негрейры; запрещает "экономические рычаги" после того, как ими воспользовались гранды. Это однозначно ослабит "Блауграну", заставит ее продавать. Вот только зачем это Тебасу?

Зачем он выталкивал Месси? Зачем защищал расистов, которые в течение сезона травили Винисиуса? Зачем убрал систему автоматического определения гола?

Тот, кто пришел спасать Ла Лигу, посчитал себя ее главной звездой и "мочит" конкурентов, которых видит в футболистах, тренерах, президентах клубов. Грустное и абсурдное зрелище, хотя и не новое. Власть – еще тот галлюциноген.

Главное в таких случаях – как можно быстрее лишить человека кресла, и Тебас не исключение. Никаких сожалений – он уже давно не врач Ли Лиги, а только ее паразит. Пора это признать, поблагодарить за старое и двигаться дальше, пока не стало поздно.