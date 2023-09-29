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Аспиликуэта провел свой 500-й матч в топ-чемпионатах
Выдающийся игрок
Фото: atleticodemadrid.com
Бывший капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта провел 500-й матч в топ-5 чемпионатах. За "Атлетико" этот матч стал 5-м для 34-летнего испанца.
Больше всего, 349 матчей, Аспи провел за "Челси", 99 – за "Осасуну" и 47 за "Эспаньол".
Аспиликуета перешел в "Атлетико" на правах свободного агента прошлым летом. До трансфера защитник провел 11 лет в "Челси".
Стоит отметить, что французский чемпионат выпал из топ-5 чемпионатов ФИФА, уступив место Нидерландам. В "Марселе" Аспиликуэта провел 2 года.
500 - @CesarAzpi ???????? ha disputado su partido número 500 en las cinco grandes ligas europeas: 349 con el @ChelseaFC_Sp, 99 con @Osasuna, 47 con el @OM_Espanol y 5 con el @Atleti de Madrid. Leyenda. pic.twitter.com/RzF6asjQOp— OptaJose (@OptaJose) September 28, 2023
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