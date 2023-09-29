  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

Жирона возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры

Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мичел прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге.

"У нас шесть побед подряд, и это нелегко сделать в высшем дивизионе. Идея заключается в том, как мы играем. В субботу, в игре с "Реалом", мы должны наслаждаться моментом и думать только о матче. Это будет прекрасный матч, ведь мы будем играть с одной из лучших команд мира в качестве лидера.

Лидерство - это прекрасно, и мы должны быть довольны этим. Мы должны продолжать расти и помочь клубу сделать шаг вперед. Это может помочь нам получить новых игроков. Мы не можем остановиться на том, что лидируем в чемпионате после семи туров", - приводит слова Мичела AS.

"Жирона" возглавляет таблицу испанской Примеры, набрав 19 очков в семи встречах

По теме
yellow-arrow
Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца
yellow-arrow
Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мичел Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде