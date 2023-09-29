Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге

Мичел прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге.

"У нас шесть побед подряд, и это нелегко сделать в высшем дивизионе. Идея заключается в том, как мы играем. В субботу, в игре с "Реалом", мы должны наслаждаться моментом и думать только о матче. Это будет прекрасный матч, ведь мы будем играть с одной из лучших команд мира в качестве лидера.

Лидерство - это прекрасно, и мы должны быть довольны этим. Мы должны продолжать расти и помочь клубу сделать шаг вперед. Это может помочь нам получить новых игроков. Мы не можем остановиться на том, что лидируем в чемпионате после семи туров", - приводит слова Мичела AS.