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Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге
Жирона возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мичел прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге.
"У нас шесть побед подряд, и это нелегко сделать в высшем дивизионе. Идея заключается в том, как мы играем. В субботу, в игре с "Реалом", мы должны наслаждаться моментом и думать только о матче. Это будет прекрасный матч, ведь мы будем играть с одной из лучших команд мира в качестве лидера.
Лидерство - это прекрасно, и мы должны быть довольны этим. Мы должны продолжать расти и помочь клубу сделать шаг вперед. Это может помочь нам получить новых игроков. Мы не можем остановиться на том, что лидируем в чемпионате после семи туров", - приводит слова Мичела AS.
"Жирона" возглавляет таблицу испанской Примеры, набрав 19 очков в семи встречах
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