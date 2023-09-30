Мадрид в гостях у Цыганкова и Довбика. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура Ла Лиги

Команда UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и мадридским "Реалом".

Читайте также Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

Виктор Цыганков быстро стал своим в каталонской провинции. Следует по его стопам и Артем Довбик. В рамках последнего дня сентября украинцы и их партнеры будут принимать у себя дома "королевский клуб". Сможет ли "Жирона" удивить гранд Ла Лиги и закрепить свое лидерство? Или же "сливочные" вернут все на свои места? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 сентября – в 19:20 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский