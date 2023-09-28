  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Альберто Босх проверил дела украинских легионеров в Испании

Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Помощник Сергея Реброва в сборной Украине Альберто Босх навестил в "Жироне" украинских легионеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

Читайте такжеДовбик и Цыганков получили высокие оценки от WhoScored и SofaScore за матч с Вильярреалом

36-летний испанский специалист выложил в соцсетях совместное фото с игроками.

Отметим, что Босх в тренерском штабе Сергея Реброва отвечает за сбор информации об игроках сборной и ее соперниках, анализ матчей сборной и матчей других команд.

Напомним, что во вчерашнем матче Ла Лиги против "Вильярреала" "Жирона" вырвала волеую победу 2:1. Оба украинца вышли в стартовом составе своей команды, а Довбик забил один из голов.

Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Ярмолюк: Зинченко мне напихал и сказал учить английский
yellow-arrow
Ребров включил Малиновского в заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024
yellow-arrow
Ребров посетил тренировку Динамо и пообщался с Луческу. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде