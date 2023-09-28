Помощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

Помощник Сергея Реброва в сборной Украине Альберто Босх навестил в "Жироне" украинских легионеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

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36-летний испанский специалист выложил в соцсетях совместное фото с игроками.

Отметим, что Босх в тренерском штабе Сергея Реброва отвечает за сбор информации об игроках сборной и ее соперниках, анализ матчей сборной и матчей других команд.

Напомним, что во вчерашнем матче Ла Лиги против "Вильярреала" "Жирона" вырвала волеую победу 2:1. Оба украинца вышли в стартовом составе своей команды, а Довбик забил один из голов.