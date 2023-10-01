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Форвард Альмерии Луис Суарез оформил хет-трик за 6 минут против бывшего клуба
На пару с Ларжи Рамазани
Форвард "Альмерии" Луис Суарез в матче 8-го тура Ла Лиги оформил хет-трик за 6 минут в матче с "Гранадой". Колумбиец выступал за сегодняшних оппонентов с 2020 по 2022 годы.
Нападающий реализовал моменты на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах первого тайма. Отметим, что все три ассиста отдал Ларжи Рамазани.
Но это не помогло команде одержать победу. Во втором тайме соперники смогли отыграть три мяча. А герой хозяев травмировался и был заменен на 83-й минуте.
В этом сезоне Луис Суарез принял участие во всех матчах чемпионата и забил 4 гола.
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