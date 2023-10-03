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Примера. Лас-Пальмас - Сельта 2:1. Бенитес все?

Испания
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Победа островитян в последней атаке

Примера. Лас-Пальмас - Сельта 2:1. Бенитес все?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч двух аутсайдеров Ла Лиги подарил невероятно драматичную концовку.

"Лас-Пальмас" лучше начал игру, но вскоре наступил вечер щедрости от Юргена Странда Ларсена. Форвард "Сельты" к середине второго тайма собрал в коллекцию удар в штангу, перекладину и отмененный гол. Правда, в последнем датчанин невиновен - фолил Оскар Мингеса.

Лишь на 67-й минуте "Кельты" таки забили - это Бамба вывел на вратаря Дувикаса, и грек не подвел.

В тот момент показалось, что "Сельта" уже не отпустит, но "Лас-Пальмас" не отчаивался, провел замены и давил, давил, давил…

В итоге на 83-й минуте Марк Кардона подставился, и Хонатан Виера реализовал уже второй пенальти в сезоне. А в самой последней атаке на 97-й минуте эти же двое придумали гол с игры - Виера отдал, а Кардона вколотил мяч под штангу.

В таблице у "Лас-Пальмаса" теперь 8 очков, у "Сельты" - 5. Кресло под Рафой Бенитесом уже не шатается, а ходит ходуном.

8-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран Канария"

"Лас-Пальмас" - "Сельта" - 2:1

Голы: Виера, 84 (с пенальти), Марк Кардона, 90+7 - Дувикас, 67

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо (Лемос, 32), Алекс Суарес, Мармоль, Серхи Кардона - Мунир, Муньос (Парк, 63), Кириан Родригес, Луаодис (Перроне, 77), Пехиньо (Марк Кардона, 77) - Каба (Виера, 63)

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Дотор, Бельтран (Сотело, 88), Бамба - Дувикас (Аспас, 69), Странд Ларсен (Сведберг, 88)

Предупреждения: Мармоль, 74, Марк Кардона, 90+8 - Старфельт, 83

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В статье: Сельта (Виго) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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