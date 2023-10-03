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Бекхэм видит Модрича в Интер Майами. Хорват близок к уходу из Реала

Испания
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Хорват будет играть с Лео и компанией?

Бекхэм видит Модрича в Интер Майами. Хорват близок к уходу из Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич скорее всего покинет клуб летом 2024-го. 38-летнего хорвата хочет подписать "Интер Майами" Дэвида Бекхэма.

Сообщается, что хорват очень близок к уходу, но процесс только на ранних стадиях. В данный момент полузащитник полностью сконцентрирован на игре за мадридский "Реал".

Ранее сообащлось, что Модрича, как и Крооса раздражают разговоры о возрасте. Футболисты считают, что способны выступать на высшем уровне, то есть в основе "Реала".

В этом сезоне Лука сыграл в 7 матчах "Мадрида".

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В статье: Дэвид Бекхэм Лука Модрич Интер Майами
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