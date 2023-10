Бекхэм видит Модрича в Интер Майами. Хорват близок к уходу из Реала

Полузащитник "Реала" Лука Модрич скорее всего покинет клуб летом 2024-го. 38-летнего хорвата хочет подписать "Интер Майами" Дэвида Бекхэма.

Сообщается, что хорват очень близок к уходу, но процесс только на ранних стадиях. В данный момент полузащитник полностью сконцентрирован на игре за мадридский "Реал".

Ранее сообащлось, что Модрича, как и Крооса раздражают разговоры о возрасте. Футболисты считают, что способны выступать на высшем уровне, то есть в основе "Реала".

В этом сезоне Лука сыграл в 7 матчах "Мадрида".

ℹ️ Been told that @InterMiamiCF is definitely interested in signing Luka #Modric!



➡️ David Beckham wants him. Early stage but the 38 y/o is on the verge to leave #RealMadrid in 2024.



But Modric is totally focused on Real now as he wants to become a regular starter again.… pic.twitter.com/upfkmB0LLW