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Бекхэм видит Модрича в Интер Майами. Хорват близок к уходу из Реала
Хорват будет играть с Лео и компанией?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Лука Модрич скорее всего покинет клуб летом 2024-го. 38-летнего хорвата хочет подписать "Интер Майами" Дэвида Бекхэма.
Сообщается, что хорват очень близок к уходу, но процесс только на ранних стадиях. В данный момент полузащитник полностью сконцентрирован на игре за мадридский "Реал".
Ранее сообащлось, что Модрича, как и Крооса раздражают разговоры о возрасте. Футболисты считают, что способны выступать на высшем уровне, то есть в основе "Реала".
В этом сезоне Лука сыграл в 7 матчах "Мадрида".
ℹ️ Been told that @InterMiamiCF is definitely interested in signing Luka #Modric!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 2, 2023
➡️ David Beckham wants him. Early stage but the 38 y/o is on the verge to leave #RealMadrid in 2024.
But Modric is totally focused on Real now as he wants to become a regular starter again.… pic.twitter.com/upfkmB0LLW
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