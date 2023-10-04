"Этот первый шанс – мой позор". Как 16-летний Месси дебютировал за Барселону

Это было 16 ноября 2003 года.

Международная пауза – все звезды разъехались по сборным, что завершали отбор к Евро-2004.

Тем временем в Португалии один за другим сдавали стадионы, на которых турнир должен был проходить, и в тот день пришел черед шикарного 50-тысячника "Драгау" в Порту. Он обошелся казне в 100 млн евро, поэтому никакой обыденности - все хотели праздника.

"Драконы" обратились к "Барселоне", типа, давайте сыграем товарняк в день открытия. Кто бы не согласился? "Порту" был победителем Кубка УЕФА и шел за Лигой чемпионов. Команду тренировал Жозе Моуриньо, а играли за нее Деку, Манише, Коштинья, Рикарду Карвалью.

Получить приглашение было честью для "Барсы", завершившей Примеру-2002/03 только шестой.

Другой вопрос – а кем играть, когда основа в сборных?

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В поисках кадров Франк Райкард обратился к тренеру "Барсы-Б" Пере Гратакосу.

"Франк, ты можешь взять, кого пожелаешь. Я бы рекомендовал ребят, которые у нас недавно: Ориоля Риеру и Лео Месси, мальчика из Аргентины. Хотя они только юниоры, но было бы хорошо, если бы они уехали с командой. Месси может играть где угодно, ты сам все увидишь".

В Ла Масии фамилия "Месси" преследовала Райкарда и дальше. Она была повсюду. Кто-то рассказывал о многолетней серии без поражений Класса'87. Другие объясняли, что это тот парень, который в 16 лет перепрыгнул через три возрастных группы, после чего забил 11 голов в 10 матчах.

Наиболее осведомленные говорили о недостатке у Лео гормона роста и лечении, которое обходилось "Барсе" в 90 тысяч евро в год.

Мог ли Райкард после этого махнуть рукой? Конечно, нет! Он взял Месси, хотя спортивный директор Чики Бегиристайн и советовал этого не делать – мол, тот слишком субтильный.

"Послушай нам нужно оценить, что он может. Надеюсь, его не травмируются, это же товарищеская игра".

Также в Порту полетели ветеран Луис Энрике, проводивший последний сезон в карьере, и восстановившийся после травмы Хави. В это же время главные звезды – Роналдиньо, Овермарс, Савиола, Пуйоль, Куарежма и Клюйверт – были кто где.

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52 тысячи зрителей, набившихся в тот день на "Драгау", до сих пор являются рекордом посещаемости арены.

Перед игрой президенту "Порту" Пинту Да Коште и тренеру Жозе Моуриньо предложили спрогнозировать счет – Особенный задумался ровно на секунду, а потом написал "2:0". Фирменная дерзость, но не только. Его команда была сильнее.

Экспериментальный состав Барсы хаотично бегал по полю, и Порту легко контролировал игру, забивал голы. Гигант Угу Алмейда и дриблер Дерлей – их авторы.

На трибунах в это время мама Месси Селия спрашивала у мужа Хорхе и старшего сына Родриго, выйдет ли на поле Лео, но те качали головами:

"Он еще мал. Скорее всего его взяли просто для количества, чтобы была полная заявка".

Впрочем, они радовались и месту в запасе тоже. Пятью годам ранее семья Месси покидала Росарио в слезах и без понятия, что будет дальше. Малыш болел и мог навсегда остаться лилипутом. "Барса" якобы обещала помочь, но на деле президент Жоан Гаспар ни разу не пришел посмотреть его тренировки.

Все висело на волоске, когда Хорхе Месси буквально припер к стенке Карлеса Решака, заставив того подписать знаменитую салфетку – сейчас она лежит в музее "Барсы" на "Камп Ноу":

"В Барселоне 14 декабря 2000 года в присутствии (Жозепа Марии) Мингельи и Орасио (Гаджоли) я, Карлес Решак, спортивный директор ФК "Барселона", соглашаюсь под свою ответственность и независимо от любых других мнений, подписать игрока Лионеля Месси при условии, что мы придерживаемся согласованных сумм".

С этого все начиналось. А уже в Порту был сделан следующий шаг, ведь на 60-й минуте Франк Райкард обратился к Лео: "Разогревайся, сынок!"

This picture here is of a 13 y.o. Lionel Messi's first professional contract; on a paper napkin. Carles Rexach, Barcelona's manager, didn't have any paper nearby, but his urgency to sign Messi made him write the contract on a napkin lying around him.



[14 Dec, 2000; Barcelona] #7 pic.twitter.com/vyhcTOiwbC — Iconic Football Photos™ (@IconicFP) August 8, 2018

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На Месси была комично большая футболка, однако с 14-м номером, который когда-то в Каталонии носил Йохан Кройф. Никакой задумки – чистый случай.

Он вышел за 15 минут до конца вместо защитника Фернандо Наварро и сразу, как обещал Гратакос, заиграл повсюду. Райкард и его ассистент Хэнк тен Кате только пересматривались:

"Боже правый! Ты это видел? И это в 16 лет! Как такое вообще возможно? Надо поставить его с Роналдиньо! Он летает как пуля!"

Месси, между тем, постоянно лез обострять, финтил, обходил соперников даже на чудовищном газоне, из-за которого "Драгау" закрыли на следующие три месяца после матча-открытия. В 16 лет и 145 дней он чуть не одолел одну из сильнейших оборон Европы - не хватило лишь немного уверенности. В убойных ситуациях Лео дважды пытался отдать пас.

Когда раздался финальный свисток, Месси был разбит. Товарищам по молодежке он бросил, мол, "этот первый шанс – мой позор" и грустно поковылял в раздевалку.

Взрослые, конечно, видели все в другом ключе. Франк Райкард на пресс-конференции первым делом похвалил малого:

"Он создал два голевых момента и почти забил гол. У Месси большой талант и перспективное будущее".

18 ноября 2003-го первую, но далеко не последнюю обложку с Лео сделала Mundo Deportivo. Длинную статью "Звезда будущего" украшало фото набивающего на ноге апельсин Месси. Фотограф, который это снимал, недавно клялся, что сохранил тот апельсин, засушил и держит дома, как реликвию.

Правда ли это? В 2023-м такие действия выглядели бы более вероятными, чем в 2003-м.

Lionel Messi haciendo jueguitos con una naranja en la portada de la edición del 18 de noviembre de 2003 de Mundo Deportivo. La perla de la cantera azulgrana había debutado dos días antes con el primer equipo. Tenía 16 años. pic.twitter.com/vZc3xgBJLa — David Mosquera (@renaldinhos) November 18, 2018

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Что касается Месси, то он простил себя только после возвращения домой - такой вот перфекционист.

Далее последовали 11 месяцев в разных молодежных и юниорских командах "Барселоны" и, наконец, официальный дебют 16 октября 2004 года против "Эспаньола", где Лео на 10 минут заменил Деку.

Первого гола Месси пришлось ждать еще полгода – 1 мая 2005-го он перебросил вратаря "Альбасете" после элегантного паса Роналдиньо. Кто мог знать, что такие парашютики станут визитной карточкой Лео на следующие два десятка лет?

И кто мог представить 16 ноября 2003-го, что парень, всколыхнувший дружеский спарринг, выиграет семь Золотых мячей и перепишет историю футбола?

Говорят, большое видится на расстоянии, но, если без прикрас, поначалу оно не видится нигде. Его можно только почувствовать, а почувствовав – поверить, что и случилось с Месси в Барселоне.

Решак, Гратакос, Виланова, Райкард, Роналдиньо – все они ни на минуту не теряли веру, и этим завоевали для "Кулес" привилегию следующие 17 лет любоваться игрой лучшего футболиста в истории. Ну, и 35 трофеев, куда ж без них.