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"Этот первый шанс – мой позор". Как 16-летний Месси дебютировал за Барселону

Испания
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К матчу "Порту" – "Барселона"

"Этот первый шанс – мой позор". Как 16-летний Месси дебютировал за Барселону

Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это было 16 ноября 2003 года.

Международная пауза – все звезды разъехались по сборным, что завершали отбор к Евро-2004.

Тем временем в Португалии один за другим сдавали стадионы, на которых турнир должен был проходить, и в тот день пришел черед шикарного 50-тысячника "Драгау" в Порту. Он обошелся казне в 100 млн евро, поэтому никакой обыденности - все хотели праздника.

"Драконы" обратились к "Барселоне", типа, давайте сыграем товарняк в день открытия. Кто бы не согласился? "Порту" был победителем Кубка УЕФА и шел за Лигой чемпионов. Команду тренировал Жозе Моуриньо, а играли за нее Деку, Манише, Коштинья, Рикарду Карвалью.

Получить приглашение было честью для "Барсы", завершившей Примеру-2002/03 только шестой.

Другой вопрос – а кем играть, когда основа в сборных?

***

В поисках кадров Франк Райкард обратился к тренеру "Барсы-Б" Пере Гратакосу.

"Франк, ты можешь взять, кого пожелаешь. Я бы рекомендовал ребят, которые у нас недавно: Ориоля Риеру и Лео Месси, мальчика из Аргентины. Хотя они только юниоры, но было бы хорошо, если бы они уехали с командой. Месси может играть где угодно, ты сам все увидишь".

В Ла Масии фамилия "Месси" преследовала Райкарда и дальше. Она была повсюду. Кто-то рассказывал о многолетней серии без поражений Класса'87. Другие объясняли, что это тот парень, который в 16 лет перепрыгнул через три возрастных группы, после чего забил 11 голов в 10 матчах.

Наиболее осведомленные говорили о недостатке у Лео гормона роста и лечении, которое обходилось "Барсе" в 90 тысяч евро в год.

Мог ли Райкард после этого махнуть рукой? Конечно, нет! Он взял Месси, хотя спортивный директор Чики Бегиристайн и советовал этого не делать – мол, тот слишком субтильный.

"Послушай нам нужно оценить, что он может. Надеюсь, его не травмируются, это же товарищеская игра".

Также в Порту полетели ветеран Луис Энрике, проводивший последний сезон в карьере, и восстановившийся после травмы Хави. В это же время главные звезды – Роналдиньо, Овермарс, Савиола, Пуйоль, Куарежма и Клюйверт – были кто где.

***

52 тысячи зрителей, набившихся в тот день на "Драгау", до сих пор являются рекордом посещаемости арены.

Перед игрой президенту "Порту" Пинту Да Коште и тренеру Жозе Моуриньо предложили спрогнозировать счет – Особенный задумался ровно на секунду, а потом написал "2:0". Фирменная дерзость, но не только. Его команда была сильнее.

Экспериментальный состав Барсы хаотично бегал по полю, и Порту легко контролировал игру, забивал голы. Гигант Угу Алмейда и дриблер Дерлей – их авторы.

На трибунах в это время мама Месси Селия спрашивала у мужа Хорхе и старшего сына Родриго, выйдет ли на поле Лео, но те качали головами:

"Он еще мал. Скорее всего его взяли просто для количества, чтобы была полная заявка".

Впрочем, они радовались и месту в запасе тоже. Пятью годам ранее семья Месси покидала Росарио в слезах и без понятия, что будет дальше. Малыш болел и мог навсегда остаться лилипутом. "Барса" якобы обещала помочь, но на деле президент Жоан Гаспар ни разу не пришел посмотреть его тренировки.

Все висело на волоске, когда Хорхе Месси буквально припер к стенке Карлеса Решака, заставив того подписать знаменитую салфетку – сейчас она лежит в музее "Барсы" на "Камп Ноу":

"В Барселоне 14 декабря 2000 года в присутствии (Жозепа Марии) Мингельи и Орасио (Гаджоли) я, Карлес Решак, спортивный директор ФК "Барселона", соглашаюсь под свою ответственность и независимо от любых других мнений, подписать игрока Лионеля Месси при условии, что мы придерживаемся согласованных сумм".

С этого все начиналось. А уже в Порту был сделан следующий шаг, ведь на 60-й минуте Франк Райкард обратился к Лео: "Разогревайся, сынок!"

***

На Месси была комично большая футболка, однако с 14-м номером, который когда-то в Каталонии носил Йохан Кройф. Никакой задумки – чистый случай.

Он вышел за 15 минут до конца вместо защитника Фернандо Наварро и сразу, как обещал Гратакос, заиграл повсюду. Райкард и его ассистент Хэнк тен Кате только пересматривались:

"Боже правый! Ты это видел? И это в 16 лет! Как такое вообще возможно? Надо поставить его с Роналдиньо! Он летает как пуля!"

Месси, между тем, постоянно лез обострять, финтил, обходил соперников даже на чудовищном газоне, из-за которого "Драгау" закрыли на следующие три месяца после матча-открытия. В 16 лет и 145 дней он чуть не одолел одну из сильнейших оборон Европы - не хватило лишь немного уверенности. В убойных ситуациях Лео дважды пытался отдать пас.

Когда раздался финальный свисток, Месси был разбит. Товарищам по молодежке он бросил, мол, "этот первый шанс – мой позор" и грустно поковылял в раздевалку.

Взрослые, конечно, видели все в другом ключе. Франк Райкард на пресс-конференции первым делом похвалил малого:

"Он создал два голевых момента и почти забил гол. У Месси большой талант и перспективное будущее".

18 ноября 2003-го первую, но далеко не последнюю обложку с Лео сделала Mundo Deportivo. Длинную статью "Звезда будущего" украшало фото набивающего на ноге апельсин Месси. Фотограф, который это снимал, недавно клялся, что сохранил тот апельсин, засушил и держит дома, как реликвию.

Правда ли это? В 2023-м такие действия выглядели бы более вероятными, чем в 2003-м.

***

Что касается Месси, то он простил себя только после возвращения домой - такой вот перфекционист.

Далее последовали 11 месяцев в разных молодежных и юниорских командах "Барселоны" и, наконец, официальный дебют 16 октября 2004 года против "Эспаньола", где Лео на 10 минут заменил Деку.

Первого гола Месси пришлось ждать еще полгода – 1 мая 2005-го он перебросил вратаря "Альбасете" после элегантного паса Роналдиньо. Кто мог знать, что такие парашютики станут визитной карточкой Лео на следующие два десятка лет?

И кто мог представить 16 ноября 2003-го, что парень, всколыхнувший дружеский спарринг, выиграет семь Золотых мячей и перепишет историю футбола?

Говорят, большое видится на расстоянии, но, если без прикрас, поначалу оно не видится нигде. Его можно только почувствовать, а почувствовав – поверить, что и случилось с Месси в Барселоне.

Решак, Гратакос, Виланова, Райкард, Роналдиньо – все они ни на минуту не теряли веру, и этим завоевали для "Кулес" привилегию следующие 17 лет любоваться игрой лучшего футболиста в истории. Ну, и 35 трофеев, куда ж без них.

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В статье: Лионель Месси Жозе Моуриньо Франк Райкард Барселона Порту
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