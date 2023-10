"Этот первый шанс – мой позор". Как 16-летний Месси дебютировал за Барселону

Это было 16 ноября 2003 года.

Международная пауза – все звезды разъехались по сборным, что завершали отбор к Евро-2004.

Тем временем в Португалии один за другим сдавали стадионы, на которых турнир должен был проходить, и в тот день пришел черед шикарного 50-тысячника "Драгау" в Порту. Он обошелся казне в 100 млн евро, поэтому никакой обыденности - все хотели праздника.

"Драконы" обратились к "Барселоне", типа, давайте сыграем товарняк в день открытия. Кто бы не согласился? "Порту" был победителем Кубка УЕФА и шел за Лигой чемпионов. Команду тренировал Жозе Моуриньо, а играли за нее Деку, Манише, Коштинья, Рикарду Карвалью.

Получить приглашение было честью для "Барсы", завершившей Примеру-2002/03 только шестой.

Другой вопрос – а кем играть, когда основа в сборных?

***

В поисках кадров Франк Райкард обратился к тренеру "Барсы-Б" Пере Гратакосу.

В Ла Масии фамилия "Месси" преследовала Райкарда и дальше. Она была повсюду. Кто-то рассказывал о многолетней серии без поражений Класса'87. Другие объясняли, что это тот парень, который в 16 лет перепрыгнул через три возрастных группы, после чего забил 11 голов в 10 матчах.

Наиболее осведомленные говорили о недостатке у Лео гормона роста и лечении, которое обходилось "Барсе" в 90 тысяч евро в год.

Мог ли Райкард после этого махнуть рукой? Конечно, нет! Он взял Месси, хотя спортивный директор Чики Бегиристайн и советовал этого не делать – мол, тот слишком субтильный.

Также в Порту полетели ветеран Луис Энрике, проводивший последний сезон в карьере, и восстановившийся после травмы Хави. В это же время главные звезды – Роналдиньо, Овермарс, Савиола, Пуйоль, Куарежма и Клюйверт – были кто где.

***

52 тысячи зрителей, набившихся в тот день на "Драгау", до сих пор являются рекордом посещаемости арены.

Перед игрой президенту "Порту" Пинту Да Коште и тренеру Жозе Моуриньо предложили спрогнозировать счет – Особенный задумался ровно на секунду, а потом написал "2:0". Фирменная дерзость, но не только. Его команда была сильнее.

Экспериментальный состав Барсы хаотично бегал по полю, и Порту легко контролировал игру, забивал голы. Гигант Угу Алмейда и дриблер Дерлей – их авторы.

На трибунах в это время мама Месси Селия спрашивала у мужа Хорхе и старшего сына Родриго, выйдет ли на поле Лео, но те качали головами:

Впрочем, они радовались и месту в запасе тоже. Пятью годам ранее семья Месси покидала Росарио в слезах и без понятия, что будет дальше. Малыш болел и мог навсегда остаться лилипутом. "Барса" якобы обещала помочь, но на деле президент Жоан Гаспар ни разу не пришел посмотреть его тренировки.

Все висело на волоске, когда Хорхе Месси буквально припер к стенке Карлеса Решака, заставив того подписать знаменитую салфетку – сейчас она лежит в музее "Барсы" на "Камп Ноу":

С этого все начиналось. А уже в Порту был сделан следующий шаг, ведь на 60-й минуте Франк Райкард обратился к Лео: "Разогревайся, сынок!"

