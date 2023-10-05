Спортивный врач назвал приблизительные сроки восстановления Левандовского

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов "Порту" - "Барселона" 0:1, получил травму нападающий каталонцев Роберт Левандовский, поляк после подката соперника не смог продолжать игру и был заменен в первом тайме.

Как отмечает медик, специализирующийся на спортивных травмах, во время удара носок Роберта вывернулся наружу, растянув внутреннюю группу связок голеностопа. Скорее всего, проблема в дельтовидной связке.

Как правило, в таких случаях ногу фиксируют в сапожке на несколько дней, а затем начинают реабилитацию, которая может длиться от 4 до 6 недель в случае с незначительным повреждением.

Напомним, Эль-Класико состоится уже 28 октября.