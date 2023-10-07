Сегодня Жирона сыграет против Кадиса. Цыганков не поможет команде

Сегодня в рамках 9 тура Ла Лиги встретятся "Кадис" и "Жирона".

"Жирона" хорошо начала сезон и даже успела побывать на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, но в матче против "Реала" они уступили со счетом 3:0.

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли на поединок со старта, но были заменены в перерыве и по ходу второго тайма. После поединка стало известно, что Виктор получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги и может пропустить весь октябрь. Артема Довбика стоит ожидать в заявке на матч с "Кадисом".

"Жирона" находиться на 3-м месте в турнирной таблице, и отстает от лидера всего на два очка, имея в активе 19. "Кадис" идет на 12 строке и набрал всего 9 очков за восемь сыгранных туров. Напомним, что UA-Футбол будет вести текстовую и видео трансляцию матча.