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Сегодня Жирона сыграет против Кадиса. Цыганков не поможет команде
Кадис - Жирона. Чего ожидать от бело-красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 9 тура Ла Лиги встретятся "Кадис" и "Жирона".
"Жирона" хорошо начала сезон и даже успела побывать на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, но в матче против "Реала" они уступили со счетом 3:0.
Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли на поединок со старта, но были заменены в перерыве и по ходу второго тайма. После поединка стало известно, что Виктор получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги и может пропустить весь октябрь. Артема Довбика стоит ожидать в заявке на матч с "Кадисом".
"Жирона" находиться на 3-м месте в турнирной таблице, и отстает от лидера всего на два очка, имея в активе 19. "Кадис" идет на 12 строке и набрал всего 9 очков за восемь сыгранных туров. Напомним, что UA-Футбол будет вести текстовую и видео трансляцию матча.
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