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Кадис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура чемпионата Испании

Испания
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Кадис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура Ла Лиги между "Кадисом" и "Жироной".

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Естественно, украинский зритель каждые выходные пристально следит за командой, за которую выступают Цыганков и Довбик. Да еще и на фоне того, что "Жирона" сейчас идет на третьем месте в турнирной таблице. Смогут ли гости обыграть середняка у него дома? Как справятся Виктор и Артем? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 октября – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Примера Чемпионат Испании Ла Лига Артем Довбик Кадис Виктор Цыганков Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим
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