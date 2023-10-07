Кадис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура чемпионата Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура Ла Лиги между "Кадисом" и "Жироной".

Естественно, украинский зритель каждые выходные пристально следит за командой, за которую выступают Цыганков и Довбик. Да еще и на фоне того, что "Жирона" сейчас идет на третьем месте в турнирной таблице. Смогут ли гости обыграть середняка у него дома? Как справятся Виктор и Артем? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 октября – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский