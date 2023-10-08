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Примера. Канарцы шокировали Вильярреал, уставший Бетис, первый гол Гринвуда

Испания
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Удачный день для команд, играющих от обороны

Примера. Канарцы шокировали Вильярреал, уставший Бетис, первый гол Гринвуда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Arnau/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ужасы "Вильярреала" продолжаются. У "Желтой субмарины" всего 3 победы в 12 матчах во всех турнирах.

Сегодня "Подводники" проиграли новичку элиты, который вряд ли рассчитывал на такое счастье. "Лас-Пальмас" приехал защищаться и только смотрел, как Серлот мажет в начале игры.

Перевернуть матч гостям помог случай - это Пино в одном эпизоде сфолил, получил травму и привез на свои ворота штрафной, с которого блистательно забил Сауль Коко.

Ну, а затем была еще игра рукой от Аисса Манди, за которую "Вильярреал" с точки наказал Марк Кардона, и дела хозяев стали совсем плохи.

Они добавили в конце - главным образом, благодаря выходу Жерара Морено, который даже забил блестящим ударом издали после дриблинга. Но на большее "Субмарину" не хватило. Гол Моралеса был не засчитан из-за маленького офсайда.

В таблице у "Вильярреала" теперь 8 очков, у "Лас-Пальмаса" - 11. Удивительная картина.

9-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Лас-Пальмас" - 1:2

Голы: Жерар Морено, 90+1 - Коко, 45+1, Марк Кардона, 51 (с пенальти)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль (Ахомач, 66), Манди, Педраса (Альберто Морено, 58) - Парехо, Капу - Пино (Моралес, 46), Тригейрос (Жерар Морено, 75), Бреретон (Фемения, 58) - Серлот

"Лас-Пальмас": Вальес - Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Мунир (Эррера, 88), Муньос (Перроне, 76), Кириан Родригес, Луаодис (Виера, 76), Пехиньо (Парк, 58) - Марк Кардона (Каба, 58)

Предупреждения: Пино, 45+1, Парехо, 68, Ахомач, 90+5, Капу, 90+9 - Парк, 68, Кириан Родригес, 72, Серхи Кардона, 90+3, Каба, 90+4

Матч с двумя очень разными таймами. До перерыва был фейерверк, дальше - затишье.

"Хетафе" забил два гола, используя слабый центр защиты "Сельты". В одном случае Майораль забил сам, во втором - покатил на Гринвуда, проведшего первый гол после переезда в Испанию.

"Сельта" отвечала на это хрестоматийными фланговыми атаками с прострелами в центр, и это тоже давало результат. Два гола - это еще не все. Был также пенальти, который запорол Яго Аспас. У символа и лучшего бомбардира "Кельтов" все еще нет голов в этом сезоне; похоже, это таки старость.

Ну, а во втором тайме голов уже не было, да и моментов не очень. Рано оказавшись в меньшинстве из-за несдержанности Дуарте, "Хета" отошел назад, и фантазии, чтобы пробить эту стену у "Кельтов" не хватило. Все атаковали шаблонно - даже Аспас.

В таблице после ничьей у "Хетафе" 10 очков, у "Сельты" - 6. Середина таблицы - максимум для обеих сторон.

9-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Хетафе" - 2:2

Голы: Бамба, 24, Странд Ларсен, 43 - Майораль, 2, Гринвуд, 33

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Старфельт, Нуньес, Ристич (Ману Санчес, 86) - Карлес Перес (Дувикас, 86), Бельтран (Сотело, 60), де ла Торре, Бамба (Мигель Родригес, 79) - Аспас, Странд Ларсен

"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте, Даконам (Иглесиас, 61, Кармона, 90), Альварес, Рико - Аленья (Альдерете, 46), Максимович, Мата - Гринвуд (Арамбарри, 61), Майораль (Латаса, 71)

Предупреждения: Бельтран, 53 - Дуарте, 9, Максимович, 13, Даконам, 27, Мата, 31, Аленья, 38, Рико, 81, Арамбарри, 90+5

Удаление: Дуарте, 30

"Бетис" не победил впервые за три матча, а вот "Алавес" не побеждает аж с 2 сентября.

Севильцы сегодня со старта забрали себе мяч и всячески замедляли темп. Видно, что команда Мануэля Пеллегрини сильно устала со "Спартой" в ЛЕ в четверг. Тем не менее, даже так она была острее.

Удар Родри с левой пришелся в штангу еще до того, как Айосе Перес открыл счет, добив мяч после удара Гвидо и сэйва Сиверы.

"Алавес" отвечал на этом моментом Кике и неудобной подачей Хаджи - Браво вынес мяч с линии ворот, но попал в стоявшего рядом Бельерина. Чудовищное невезение, которое редко увидишь.

В таблице после него у "Бетиса" 13 очков, у "Алавеса" - 8. Здесь без неожиданностей.

9-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Бетис" - 1:1

Голы: Бельерин, 35 (автогол) - Айосе Перес, 32

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Седлар, Хави Лопес (Дуарте, 86) - Гуриди, Гевара - Сола (Алькаин, 73), Хаджи (Бенавидес, 73), Риоха (Реббах, 86) - Кике (Саму, 77)

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Рияд, Абнер - Гвидо Родригес (Карвалью, 46), Рока (Гуардадо, 76) - Диао (Виллиан Жозе, 76), Иско, Родри (Абде, 65) - Айосе Перес (Руибаль, 89)

Предупреждения: Риоха, 62, Седлар, 90+2 - Гвидо Родригес, 34, Абнер, 71, Иско, 89

Удаление: Виллиан Жозе, 90+3

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В статье: Сельта (Виго) Хетафе Бетис (Севилья) Вильярреал Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Алавес (Витория-Гастейс)
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