Примера. Канарцы шокировали Вильярреал, уставший Бетис, первый гол Гринвуда

Ужасы "Вильярреала" продолжаются. У "Желтой субмарины" всего 3 победы в 12 матчах во всех турнирах.

Сегодня "Подводники" проиграли новичку элиты, который вряд ли рассчитывал на такое счастье. "Лас-Пальмас" приехал защищаться и только смотрел, как Серлот мажет в начале игры.

Перевернуть матч гостям помог случай - это Пино в одном эпизоде сфолил, получил травму и привез на свои ворота штрафной, с которого блистательно забил Сауль Коко.

1 - Saúl Coco has scored against Villarreal the first UD Las Palmas's direct free kick goal in LaLiga since Mauricio Lemos against Eibar in April 2017. Return. pic.twitter.com/b3Ykoriswz

Ну, а затем была еще игра рукой от Аисса Манди, за которую "Вильярреал" с точки наказал Марк Кардона, и дела хозяев стали совсем плохи.

Они добавили в конце - главным образом, благодаря выходу Жерара Морено, который даже забил блестящим ударом издали после дриблинга. Но на большее "Субмарину" не хватило. Гол Моралеса был не засчитан из-за маленького офсайда.

В таблице у "Вильярреала" теперь 8 очков, у "Лас-Пальмаса" - 11. Удивительная картина.

9-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Лас-Пальмас" - 1:2

Голы: Жерар Морено, 90+1 - Коко, 45+1, Марк Кардона, 51 (с пенальти)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль (Ахомач, 66), Манди, Педраса (Альберто Морено, 58) - Парехо, Капу - Пино (Моралес, 46), Тригейрос (Жерар Морено, 75), Бреретон (Фемения, 58) - Серлот

"Лас-Пальмас": Вальес - Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Мунир (Эррера, 88), Муньос (Перроне, 76), Кириан Родригес, Луаодис (Виера, 76), Пехиньо (Парк, 58) - Марк Кардона (Каба, 58)

Предупреждения: Пино, 45+1, Парехо, 68, Ахомач, 90+5, Капу, 90+9 - Парк, 68, Кириан Родригес, 72, Серхи Кардона, 90+3, Каба, 90+4

Матч с двумя очень разными таймами. До перерыва был фейерверк, дальше - затишье.

"Хетафе" забил два гола, используя слабый центр защиты "Сельты". В одном случае Майораль забил сам, во втором - покатил на Гринвуда, проведшего первый гол после переезда в Испанию.

"Сельта" отвечала на это хрестоматийными фланговыми атаками с прострелами в центр, и это тоже давало результат. Два гола - это еще не все. Был также пенальти, который запорол Яго Аспас. У символа и лучшего бомбардира "Кельтов" все еще нет голов в этом сезоне; похоже, это таки старость.

4 - Getafe's Borja Mayoral has scored four goals in his last seven appearances in LaLiga, as many as in his previous 21 matches in the competition. Inspired. pic.twitter.com/EiQw4ywlN8