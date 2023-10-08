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Юниор Барсы Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги

Испания
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В возрасте 16 лет и 87 дней

Юниор Барсы Ямал стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" играет на выезде против "Гранады" (1:2 - второй тайм).

За первые 30 минут хозяева дважды поразили ворота "блауграны". Однако перед перерывом подопечным Хави все же удалось сократить отрыв. Забитым мячом отметился юный вингера "Барсы"

Таким образом, Ламин Ямал стал самым молодым автором гола за всю историю Ла Лиги - в возрасте 16 лет и 87 дней. Примечательно, что сегодня был последний шанс для испанца установить этот рекорд.

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В статье: Барселона Гранада Ламин Ямал
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