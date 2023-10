Примера. Гранада - Барселона 2:2. Чемпион аномально уязвим

"Барселона" в очередной раз не проиграла, хотя показала крайне невнятный футбол. И против кого? Аутсайдера Ла Лиги!

"Гранада" открыла счет в первой же атаке - уже на 18-й секунде Брайана Сарагосу вывели на ворота под углом, и тот прошил тер Штегена, который сыграл не лучшим образом.

В ответ каталонцы попытались обрушить на "Гранаду" мощь своих атак, но без травмированных Рафиньи, Педри, де Йонга и, особенно, Левандовского, получалось не то. Ферран, имея шанс, немедленно его упускал. Удары Феликса и Гави были безопасны для вратаря.

Ну, а после 28 минут бесконечных атак "Барсы" она пропустила еще. Все тот же Сарагоса легко накрутил Кунде и перебросил тер Штегена.

Только после этого каталонцы наконец нашли способ один мяч отыграть - это Феликс продрался по центру и подарил Ямалю дебютный гол за основу. Рекорд Ла Лиги, между прочим - 16 лет и 87 дней. Вот только "Барсу" он сегодня особо не порадовал.

1 - @FCBarcelona ???????? player Lamine Yamal has become the youngest player to score in a @LaLiga match in the history of the competition at 16 years and 87 days, surpassing Fabrice Olinga (16a 98d). Historic. pic.twitter.com/9BWsda45Zc