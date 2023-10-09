Примера. Гранада - Барселона 2:2. Чемпион аномально уязвим

"Барселона" в очередной раз не проиграла, хотя показала крайне невнятный футбол. И против кого? Аутсайдера Ла Лиги!

"Гранада" открыла счет в первой же атаке - уже на 18-й секунде Брайана Сарагосу вывели на ворота под углом, и тот прошил тер Штегена, который сыграл не лучшим образом.

В ответ каталонцы попытались обрушить на "Гранаду" мощь своих атак, но без травмированных Рафиньи, Педри, де Йонга и, особенно, Левандовского, получалось не то. Ферран, имея шанс, немедленно его упускал. Удары Феликса и Гави были безопасны для вратаря.

Ну, а после 28 минут бесконечных атак "Барсы" она пропустила еще. Все тот же Сарагоса легко накрутил Кунде и перебросил тер Штегена.

Только после этого каталонцы наконец нашли способ один мяч отыграть - это Феликс продрался по центру и подарил Ямалю дебютный гол за основу. Рекорд Ла Лиги, между прочим - 16 лет и 87 дней. Вот только "Барсу" он сегодня особо не порадовал.

1 - @FCBarcelona ???????? player Lamine Yamal has become the youngest player to score in a @LaLiga match in the history of the competition at 16 years and 87 days, surpassing Fabrice Olinga (16a 98d). Historic. pic.twitter.com/9BWsda45Zc — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023

Во втором тайме "Гранада" выпустила еще пару защитников, перестала переходить центр поля - и почти выстояла, но только "почти". Ну нельзя вообще не атаковать! Да, Ферран Торрес продолжил мазать даже с двух метров, но вот опытный автор решающих голов Серхи Роберто прострел от Бальде замкнул результативно. 2:2!

Могло даже больше быть, но судьи что-то намутили с отменой гола Жоау Феликса - как показалось, находившийся в пассивном офсайде Ферран, в помине не влиял на эпизод.

Хави, конечно, рвал и метал - и не только из-за судей. Кому понравится защита, пропустившая 10 голов в 9 матчах? Да и травм у каталонцев слишком много. Что-то идет не так.

17 - Bryan Zaragoza's goal, after 17 seconds, is the earliest goal Barcelona have conceded in @LaLigaEN in the 21st Century, beating one by Karim Benzema in 2011 after 21 seconds.



Wakening. pic.twitter.com/mR4NYfKyg6 — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023

"Реал" уже заметно впереди - у него 24 очка, у "Барсы" - 21. У "Гранады", в свою очередь, лишь 6 очков, и это зона вылета.

9-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Барселона" - 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямаль, 45+1, Серхи Роберто, 85

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Вальехо, 84), Рубио, Микель, Нева, Альваро Фернандес (Торренте, 59) - Узуни (Пуэртас, 58), Гумбау, Вильяр (Петрович, 59), Сарагоса - Бойе

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде (Араухо, 44), Кристенсен, Бальде - Фермин Лопес (Серхи Роберто, 61), Гюндоган, Гави - Ямаль (Ромеу, 76), Ферран Торрес, Жоау Феликс

Предупреждения: Микель, 66, Рубио, 68, Вальехо, 86, Нева, 90+7 - Канселу, 90+7