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Примера. Гранада - Барселона 2:2. Чемпион аномально уязвим

Испания
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(1 голосов)

Каталонцы снова включились слишком поздно

Примера. Гранада - Барселона 2:2. Чемпион аномально уязвим

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в очередной раз не проиграла, хотя показала крайне невнятный футбол. И против кого? Аутсайдера Ла Лиги!

"Гранада" открыла счет в первой же атаке - уже на 18-й секунде Брайана Сарагосу вывели на ворота под углом, и тот прошил тер Штегена, который сыграл не лучшим образом.

В ответ каталонцы попытались обрушить на "Гранаду" мощь своих атак, но без травмированных Рафиньи, Педри, де Йонга и, особенно, Левандовского, получалось не то. Ферран, имея шанс, немедленно его упускал. Удары Феликса и Гави были безопасны для вратаря.

Ну, а после 28 минут бесконечных атак "Барсы" она пропустила еще. Все тот же Сарагоса легко накрутил Кунде и перебросил тер Штегена.

Только после этого каталонцы наконец нашли способ один мяч отыграть - это Феликс продрался по центру и подарил Ямалю дебютный гол за основу. Рекорд Ла Лиги, между прочим - 16 лет и 87 дней. Вот только "Барсу" он сегодня особо не порадовал.

Во втором тайме "Гранада" выпустила еще пару защитников, перестала переходить центр поля - и почти выстояла, но только "почти". Ну нельзя вообще не атаковать! Да, Ферран Торрес продолжил мазать даже с двух метров, но вот опытный автор решающих голов Серхи Роберто прострел от Бальде замкнул результативно. 2:2!

Могло даже больше быть, но судьи что-то намутили с отменой гола Жоау Феликса - как показалось, находившийся в пассивном офсайде Ферран, в помине не влиял на эпизод.

Хави, конечно, рвал и метал - и не только из-за судей. Кому понравится защита, пропустившая 10 голов в 9 матчах? Да и травм у каталонцев слишком много. Что-то идет не так.

"Реал" уже заметно впереди - у него 24 очка, у "Барсы" - 21. У "Гранады", в свою очередь, лишь 6 очков, и это зона вылета.

9-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Барселона" - 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямаль, 45+1, Серхи Роберто, 85

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Вальехо, 84), Рубио, Микель, Нева, Альваро Фернандес (Торренте, 59) - Узуни (Пуэртас, 58), Гумбау, Вильяр (Петрович, 59), Сарагоса - Бойе

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде (Араухо, 44), Кристенсен, Бальде - Фермин Лопес (Серхи Роберто, 61), Гюндоган, Гави - Ямаль (Ромеу, 76), Ферран Торрес, Жоау Феликс

Предупреждения: Микель, 66, Рубио, 68, Вальехо, 86, Нева, 90+7 - Канселу, 90+7

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В статье: Барселона Гранада
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Комментарии (30)
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metall5291 (Kharkiv)
09.10.2023 в 00:53
Барса уже стала на путь в никуда, по которому "успешно прошло" киевское Динамо после Лобановского. Священные коровы, неприкасаемые игроки, скандальные уходы-приходы, какие-то дела с запашком то там то сям. Наконец, тренер без опыта и стажа, но из своих. Посмотрите на таблицу ЧУ - кто там впереди? Полесье Житомир. Кто слышал раньше о такой команде (кроме меня, который в школьные годы жил в Житомире и ходил на Полесье).? Теперь вот и Барселона съездила в такой испанский Житомир. Дальше будет, как с Динамо, если не опомнятся и не проведут генеральную чистку авгиевой конюшни. Но пусть об этом болит голова не у нас, болельщиков Реала, а у них. А у нас есть и так сравнительно достойный соперник из Каталонии (Жирона). И я не удивлюсь, если она в итоге окажется выше Барсы.
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 00:57
Так ведь Месси уже нет, чё ты.
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metall5291 (Kharkiv)
09.10.2023 в 01:13
Я о тенденции, если чё
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 01:26
А про путь Барсы "а-ля динамо" я ещё задолго до тебя писал.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 01:20
metall5291 (Kharkiv) А что можно ожидать от команды, в которую уже второй сезон собирают свободных агентов и с финансами как-то не весело ( спасибо Бартомеу от болельщиков Барсы) Самое дорогое приобретение 3,4 миллиона. Один тренер пас коров и сразу в Барсу, другой верблюдов и теперь Барсу. Сейчас «игра» Барсы нравится только Калану. Он говорит, что сейчас Барса интереснее той Барсы с Месси/Суареса/Неймара.)
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Перевзутий
09.10.2023 в 00:29
Конечно пол команды травмированы. Но!Что с защитой в этом сезоне? Защитники все те же, а пропускаем много. Отсутствие Бускетса сказывается? Ну и атака, такое себе. Нужен центральный нап, провтыкали в межсезонье, ну теперь ставьте Баррана Тормоза бесполезного. Внятной игры нет. Боюсь, чтоб дальше хуже не было.
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Camрeón
09.10.2023 в 00:25
плюс ще один матч, який має увійти до справи негрейри. другий гол барси явно був забитий після неспортивної поведінки фелікса. це злочин, за який має бути покарання. тільки пособники терористів(рaшистiв) можуть таке виправдовувати
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-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 00:32
20 лет тюрьмы
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0
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 00:46
Шаломенькі були, Вітьок! Ти прапором помилився.
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 00:25
Про долбоё@а хави писать, не? Или итак всё понятно? Просто не хочу лишний раз материться.
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Перевзутий
09.10.2023 в 00:35
Хави не может игру поставить. Нет рисунка, четкого плана. И тики-такой не назовешь, короче хрен пойми что
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 00:36
На ESPN говорят, что может Месси в январе приедет в Барсу поиграть вторую половину сезона
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 01:18
Разве шо с концертом майамских мальчиков-балалаечников он теперь в Барсу приедет.
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oda1979 (Запорожье)
09.10.2023 в 00:22
Да какойтам чемпион.Случайный пассажир, однодневка. Так правильно говорить
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
09.10.2023 в 00:21
От так РЕАЛьно малюють чемпіонство З чого почали перший гол - авжеж Гаві сам на двох поліз, але отримав по ногах і гості пропустили. Закінчуючи ГОЛОМ Фелікса... Знайшли пару см у того, хто і близько не діставався м'яча! Не кажучи про ЦИРК, який влаштовували господарі при мовчазній згоді рефері. Самі постійно грубо намагалися відібрати м'яча, падали від легкого дотику і волали, що їх вбили! Показово при другому голі Барси. Спочатку гравець Гранади зрізає Жоау, потім ще наскочивши на спину Фелікса звалився, як від хуку А арбітри замість того, щоб нагородити за таку поведінку господаря, стали мабуть придивлятися, як відмінити чистий гол! По грі... Багато вирішило удача Сарагоса перспектива забити xG 0.37 реалізував у ДВА голи! "Невдаха ЖФ" - xG 0,63, а гол забрали! Дійсно господарі стрибнули вище голови, а гостям МАЙСТЕРНОСТІ та нормального суддівства не вистачило!
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0
0
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hrdhrd (Україна)
09.10.2023 в 00:41
Когда у Реала в матче против Атлетико украли гол Камавинги по такому же "пассивному" офсайду, вас все устраивало. Испанские судьи работают везде)
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 00:47
Осталось еще под моим комментарием это написать.))
0
0
denis_m
09.10.2023 в 00:21
Минулий чемпіон..З таким захистом 2ге місце за щастя.
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 00:17
Бывает конечно, что команды набирают ход в течение нескольких игр, или наоборот. Не знаю может такое случитьсяся с Барсой Хави. Понятно, что травмированные основные игроки, но на протяжение всего матча я так и не понял во что они играли. Почти всю игру непонятные движения, а последние минуты панический навал на ворота соперника. Посмотрим, что будет дальше, может что-то и улучшится, но как бы не было поздно.
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+1
0
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Camрeón
09.10.2023 в 00:17
хороший рахунок! нажаль продажні арбітри все ж допомогли барсі уникнути поразки
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.10.2023 в 00:27
я взагалі наприкінці подумав, що будуть грати до забитого барсюками м'яча, скільки треба, хоч годину ще.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.10.2023 в 00:17
А я в анонсе к матчу предупреждал по-доброму - главного нет, игры, значит будут потери очков. Теперь о гл. тренере Хави. Сколько было крику, типа "нам нужен свой, барселонец" (некоторые, правда возражали, но услышаны не были). Пример киевского Динамо, которое довели до ручки исключительно свои, динамовцы, никого не учит, а зря.
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+2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 00:19
Ты прав, а могли и проиграть, но вовремя штанга помогла.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
09.10.2023 в 00:25
Я часто бываю прав, заметь без "блестящей аналитики" одного из ваших, и его же длинных простыней.
0
0
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 00:16
Какого куя отменили гол Феликса, ведь Барран Торрмес был в пассивном офсайде? Испанские судьи это шо-то особенного.
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+2
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2023 в 00:21
Играя против такой команды, мы и не должны цепляться за такие моменты. Нужно было больше забивать.
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0
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Fatodeton (Київ-Барселона)
09.10.2023 в 00:27
Оно то так, и все же тот эпизод - насудили муть какую-то
0
0
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hrdhrd (Україна)
09.10.2023 в 00:42
Когда у Реала в матче против Атлетико украли гол Камавинги по такому же "пассивному" офсайду, вас все устраивало. Испанские судьи работают везде)
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.10.2023 в 00:52
До ты пытаешься упоротым доказать??
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.10.2023 в 01:12
По крайней мере они оба эпизода оценили одинаково. Тогда это было плохо для нас, зато сегодня хорошо. И слава Богу.
0
0

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