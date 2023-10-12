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Реал рассматривает вариант с возвращением Зинедина Зидана. Клуб считает, что он поможет подписать Мбаппе
Реал рассматривает вариант с возвращением француза на должность тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Среди кандидатов, которых рассматривает "Реал" на замену Карло Анчелотти, самым серьезным является Зидан, который находится без клуба после ухода из "Мадрида" в мае 2021 года, - заявил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito.
По данным источника, клуб контактирует с тренером. В возможном назначении Зидана "Реал" видит и побочный плюс - его приход поможет организовать переход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, которого с Зинедином связывают особые отношения.
"У "Реала" есть очень серьезный вариант на случай ухода Анчелотти. Этот вариант откроет двери для перехода Мбаппе в "Реал Мадрид". Тренер, с которым "Реал" контактирует. Зинедин Зидан - самый серьезный вариант на случай ухода Анчелотти, он приблизит Мбаппе к "Мадриду".
Зидан хотел бы вернуться. Все знают о его отношениях с Мбаппе, и это приближает его к "Мадриду", - сказал Альварес.
Зидан во время тренерской карьеры работал только в "Реале" - в период с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й. Как тренер "Мадрида" он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и клубном чемпионате мира.
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