Реал рассматривает вариант с возвращением Зинедина Зидана. Клуб считает, что он поможет подписать Мбаппе

Среди кандидатов, которых рассматривает "Реал" на замену Карло Анчелотти, самым серьезным является Зидан, который находится без клуба после ухода из "Мадрида" в мае 2021 года, - заявил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito.

По данным источника, клуб контактирует с тренером. В возможном назначении Зидана "Реал" видит и побочный плюс - его приход поможет организовать переход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, которого с Зинедином связывают особые отношения.

"У "Реала" есть очень серьезный вариант на случай ухода Анчелотти. Этот вариант откроет двери для перехода Мбаппе в "Реал Мадрид". Тренер, с которым "Реал" контактирует. Зинедин Зидан - самый серьезный вариант на случай ухода Анчелотти, он приблизит Мбаппе к "Мадриду". Зидан хотел бы вернуться. Все знают о его отношениях с Мбаппе, и это приближает его к "Мадриду", - сказал Альварес.

Зидан во время тренерской карьеры работал только в "Реале" - в период с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й. Как тренер "Мадрида" он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и клубном чемпионате мира.