Примера. Сельта - Атлетико 0:3. Шоу Антуана Гризманна

"Атлетико" добыл шестую кряду победу во всех турнирах. Теперь его жертва - кризисная "Сельта".

Команда Рафы Бенитеса не побеждает в Ла Лиге с 1 сентября не потому, что играет плохо, а из-за частых потерь концентрации в решающие моменты. Так было с "Реалом", "Барсой", и так случилось и сегодня тоже.

Уже на 25-й минуте вратарь "Сельты" Иван Вильяр просто выпустил мяч из рук, а затем сбил набежавшего Морату. Итог - красная и пенальти, который реализовал Гризманн.

После пропущенного гола даже в меньшинстве "Кельты" здорово поджали "Атлетико" и создали 2-3 неплохие шансы, которые, однако, упустили Аспас, Странд Ларсен и Мингеса.

2 - @atletienglish ????⚪️ have won a penalty in two consecutive games in @LaLigaEn (2 in total) for the first time since July 2020 (4 in 3 games). That's as many penalties in two games as in the previous 51 matches in the competition. Kicked. pic.twitter.com/LoJRxTZ4Fx