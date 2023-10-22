Примера. Мунир подвел Лас-Пальмас, Вильярреал держится около зоны вылета

Класс побил порядок - так можно резюмировать увиденное на Канарских островах.

"Лас-Пальмас" очень старался в защите и даже заработал пенальти в одной из немногих острых атак, но Мунир пробил в штангу.

Параллельно "Райо" играл, может, не так самоотверженно, зато лучше двигал мяч, обыгрывал, находил моменты для ударов. Дальняя попытка Сисса в штангу; удар в касание от де Томаса после углового; выстрел со второго этажа от Лежена и сэйв Вальеса - это то, что вспоминается наибольше.

1 - Las Palmas have conceded only one goal in the first half of the games in LaLiga 2023/24, the lowest tally of any team in the Top 5 European Leagues this season (alongside Inter, PSG and Nice). Strong. pic.twitter.com/Kgowc6jzcX — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2023

Кульминация же наступила на 90-й минуте - это Трехо пошел на ничейный мяч и был сбит Суаресом на линии штрафного. Судьи дали пенальти, и Бебе его реализовал.

В таблице у "Молний" после победы стало 16 очков, у островитян же осталось 11.

10-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Бебе, 90+1 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Вальес - Алекс Суарес, Коко (Араухо, 46), Мармоль, Серхи Кардона - Пехиньо (Парк, 62), Муньос, Кириан Родригес, Луаодис (Перроне, 62), Мунир (Молейро, 74) - Марк Кардона (Каба, 83)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Паласон (Трехо, 77), Сисс (Унаи Лопес, 66), Валентин, Альваро Гарсия (Бебе, 89) - де Томас (Камельо, 66), Кике Перес (де Фрутос, 46)

Предупреждения: Коко, 20, Муньос, 77, Алекс Суарес, 90, Перроне, 90+5 - Камельо, 79, Валентин, 86

Удаление: Валентин, 90+4

В этом матче было все - уйма моментов, голы, отмененные голы, жесткие нарушения.

"Алавес" лучше атаковал до перерыва, и лишь выдающаяся игра Филиппа Йоргенсена удержала "Желтую Субмарину" в игре.

По итогу забить у "Алавеса" вышло только на старте второй половины, когда арендованный у "Атлетико" Саму результативно сбегал в контратаку.

Samu Omorodion es la bestia que puede sentenciar a Pacheta en su andadura en el Villarreal. Con 19 años y está destrozando como quiere a los Albiol, Pedraza, Mandi...



➡️La joya que tiene el Atlético de Madrid entre sus manos. ¿Suficiente para el Alavés? #VillarrealAlaves pic.twitter.com/5b0FtqTrB8 — Jonay Amaro (@AmaroJonay) October 22, 2023

"Вильярреал" мгновенно ответил на это ударом Серлота в упор и голом Комесаньи, который ВАР отменил из-за фола в развитии атаки. Логичное решение. Впрочем, как и пенальти на 65-й минуте за игру рукой от Седлара. Жерар Морено с точки восстановил статус-кво.

Казалось бы, вот он шанс "Субмарины" дожать соперника, вырвать победу, но что мы увидели на поле? Один момент Серлота и многочисленные выпады Риохи и Саму у "Алавеса". К счастью для "Вильярреала", Йоргенсен на кураже тащил все.

В таблице после феерии датчанина у обеих команд осталось по 9 очков. Это не зона вылета, но очень близко.

10-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Алавес" - 1:1

Голы: Жерар Морено, 65 (с пенальти) - Саму, 48

"Вильярреал": Йоргенсен - Манди (Альти, 54), Альбиоль, Куэнка - Фемения (Терратс, 74), Капу, Парехо (Бреретон, 86), Комесанья (Ахомач, 75), Педраса (Альберто Морено, 54) - Жерар Морено, Серлот

"Алавес": Сивера - Горосабель (Алькаин, 90+2), Абгар, Седлар, Дуарте - Бланко, Гевара (Марін, 90+2) - Сола (Теналья, 77), Гуриди, Риоха (Реббах, 90+3) - Саму (Кике, 88)

Предупреждения: Педраса, 9, Серлот, 23, Фемения, 35, Комесанья, 58 - Гевара, 14, Сивера, 33, Абгар, 36