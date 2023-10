Примера. Мунир подвел Лас-Пальмас, Вильярреал держится около зоны вылета

Класс побил порядок - так можно резюмировать увиденное на Канарских островах.

"Лас-Пальмас" очень старался в защите и даже заработал пенальти в одной из немногих острых атак, но Мунир пробил в штангу.

Параллельно "Райо" играл, может, не так самоотверженно, зато лучше двигал мяч, обыгрывал, находил моменты для ударов. Дальняя попытка Сисса в штангу; удар в касание от де Томаса после углового; выстрел со второго этажа от Лежена и сэйв Вальеса - это то, что вспоминается наибольше.

1 - Las Palmas have conceded only one goal in the first half of the games in LaLiga 2023/24, the lowest tally of any team in the Top 5 European Leagues this season (alongside Inter, PSG and Nice). Strong. pic.twitter.com/Kgowc6jzcX