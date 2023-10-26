Бетис подписал 35-летнего Папастатопулоса - контракт до нового года

Греческий защитник Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в испанской Примере.

О подписании контракта с 35-летним игроком объявил " Бетис ". Соглашение сторон рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне с Папастатопулос выступал за греческий "Олимпиакос". Он принял участие в 27 матчах чемпионата Греции, в которых отметился двумя точными ударами и получил шесть желтых карточек.

Защитник известен по выступлениям за АЕК, "Дженоа", "Милан", "Вердер", "Боруссию" Дортмунд и "Арсенал". Провел 80 матчей за сборную Греции.