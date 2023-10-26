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Бетис подписал 35-летнего Папастатопулоса - контракт до нового года
Ветеран еще поиграет на высоком уровне
realbetisbalompie.es
Греческий защитник Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в испанской Примере.
О подписании контракта с 35-летним игроком объявил "
В прошлом сезоне с Папастатопулос выступал за греческий "Олимпиакос". Он принял участие в 27 матчах чемпионата Греции, в которых отметился двумя точными ударами и получил шесть желтых карточек.
Защитник известен по выступлениям за АЕК, "Дженоа", "Милан", "Вердер", "Боруссию" Дортмунд и "Арсенал". Провел 80 матчей за сборную Греции.
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