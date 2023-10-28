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Левандовский вернулся. Барселона опубликовала заявку на матч против Реал Мадрида

Испания
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(1 голосов)

Барселона обнародовала заявку на матч

Левандовский вернулся. Барселона опубликовала заявку на матч против Реал Мадрида

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" на своем официальном аккаунте в твиттере опубликовала, кого включила в заявку на матч против "Реала Мадрида".

Левандовский, Рафинья и Кунде, которые были травмированы, также попали в заявку.

Напоминаем, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча. Начало запланировано на 17:15.

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В статье: Эль Класико Барселона Ла Лига
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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
28.10.2023 в 14:19
Ни Педри, ни Френки? Ху.ёво. Хотя бы б Френки, блъ.. Понту от этого Рафиньи? Полузащита у Барсы слабая. А у Реала наоборот. Ган@он ты Хави, ган@он, Френки ты мог заявить. Ну тогда выгребай, лошара блъ, выгребай.. Тьфу нах... так и знал.
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