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Левандовский вернулся. Барселона опубликовала заявку на матч против Реал Мадрида
Барселона обнародовала заявку на матч
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
"Барселона" на своем официальном аккаунте в твиттере опубликовала, кого включила в заявку на матч против "Реала Мадрида".
Левандовский, Рафинья и Кунде, которые были травмированы, также попали в заявку.
Our squad list for #ElClásico! ???? pic.twitter.com/V1C9oWLBzf— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2023
Напоминаем, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча. Начало запланировано на 17:15.
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