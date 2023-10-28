Левандовский вернулся. Барселона опубликовала заявку на матч против Реал Мадрида

"Барселона" на своем официальном аккаунте в твиттере опубликовала, кого включила в заявку на матч против "Реала Мадрида".

Левандовский, Рафинья и Кунде, которые были травмированы, также попали в заявку.

Напоминаем, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча. Начало запланировано на 17:15.