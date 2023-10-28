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Барселона - Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч выходных – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega
“Барселона” и “Реал” Мадрид ведут плотную борьбу за чемпионство, и их противостояния друг с другом в матче 11 тура Ла Лиги приобретает дополнительную остроту.
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Чемпионат Испании, 11-й тур
28 октября 2023. Барселона, “Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша”
“Барселона” 17:15 “Реал” Мадрид
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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