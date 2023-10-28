Барселона - Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Барселона” и “Реал” Мадрид ведут плотную борьбу за чемпионство, и их противостояния друг с другом в матче 11 тура Ла Лиги приобретает дополнительную остроту.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Чемпионат Испании, 11-й тур

28 октября 2023. Барселона, “Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша”

“Барселона” 17:15 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Барселона - Реал Мадрид Смотреть трансляцию