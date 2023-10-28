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Новый король Мадрида. Барселона - Реал Мадрид 1:2. Видеообзор матча
Барселона - Реал Мадрид ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Эль-Класико сегодня решало, кто из команд будет лидировать в чемпионате. "Барселона" быстро вышла на передовые позиции забив гол на 6-й минуте поединка, автором которого стал Гюндоган. Первый тайм был за "блаугранас".
Но во втором все изменилось. Джуд Беллингем продолжает показывать невероятные результаты за "сливочных" и забивает гол дальним ударом, который перевернул игру. Уже на последних минутах поединка ему удалось появиться на нужном месте и забить решающий, победный гол.
13 матчей Джуда за Реал = 13 голов и 3 ассиста. Реал возглавляет турнирную таблицу (28 пунктов), Жирона уступает меренгам лишь по разнице мячей, Барселона - третья с 24 баллами. Атлетико - 4-й (22 пункта и 2 матча в запасе).
11-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
Голы: Гюндоган, 6 - Беллингем, 68, 90+2
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