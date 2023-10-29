Украинец - в заявке на матч Атлетик Бильбао - Валенсия

Сегодня в 19:30 "Атлетик Бильбао" у себя дома, на стадионе "Сан Мамес", будет принимать "Валенсию". На своем официальном аккаунте в твиттере "Валенсия" опубликовала заявку на этот матч, в нее попал наш украинский нападающий Роман Яремчук.

Напомним, Яремчук выходил на поле за "Валенсию" 4 раза на замену. Он отыграл примерно 134 минуты.