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Украинец - в заявке на матч Атлетик Бильбао - Валенсия

Испания
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Роман Яремчук попал в заявку на матч Атлетик Бильбао - Валенсия

Украинец - в заявке на матч Атлетик Бильбао - Валенсия

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 19:30 "Атлетик Бильбао" у себя дома, на стадионе "Сан Мамес", будет принимать "Валенсию". На своем официальном аккаунте в твиттере "Валенсия" опубликовала заявку на этот матч, в нее попал наш украинский нападающий Роман Яремчук.

Напомним, Яремчук выходил на поле за "Валенсию" 4 раза на замену. Он отыграл примерно 134 минуты.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Валенсия
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