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Украинец - в заявке на матч Атлетик Бильбао - Валенсия
Роман Яремчук попал в заявку на матч Атлетик Бильбао - Валенсия
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Сегодня в 19:30 "Атлетик Бильбао" у себя дома, на стадионе "Сан Мамес", будет принимать "Валенсию". На своем официальном аккаунте в твиттере "Валенсия" опубликовала заявку на этот матч, в нее попал наш украинский нападающий Роман Яремчук.
???? Lista de convocados para el #AthleticValencia#ADNVCF pic.twitter.com/r69Z7ybjsA— Valencia CF (@valenciacf) October 28, 2023
Напомним, Яремчук выходил на поле за "Валенсию" 4 раза на замену. Он отыграл примерно 134 минуты.
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